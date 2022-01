Mesto Prievidza hľadá dodávateľa zberu kuchynského odpadu

Prievidza 24. januára (TASR) - Mesto Prievidza plánuje zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) z domácností prostredníctvom externého dodávateľa na ďalšie obdobie. Náklady na zabezpečenie zberu odhadlo na viac ako 745.000 eur, dodávateľa hľadá cez verejnú súťaž. Vyplýva to z oznámenia, ktoré uverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Vybraná firma zabezpečí zber a prepravu BRKO zo zberných nádob s objemom 240 litrov z hromadnej bytovej výstavby a vyložených biodegradovateľných vreciek s objemom desať litrov z individuálnej bytovej výstavby v katastri mesta vrátane mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a jeho uloženie do zariadenia na spracovanie tohto odpadu.



Zber BRKO má dodávateľ zabezpečiť od 1. apríla tohto roka do 31. decembra 2023. Náklady odhadla samospráva na 745.689 eur bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Svoje ponuky môžu uchádzači predkladať do 21. februára.