Mesto Prievidza obnovilo členstvo v Združení miest a obcí Slovenska

Prievidza 12. decembra (TASR) - Mesto Prievidza obnovilo svoje členstvo v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS). Opätovný vstup do najväčšej stavovskej organizácie samospráv schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní 9. decembra. TASR o tom vo štvrtok informovalo ZMOS.



ZMOS pripomenulo, že Prievidza je 11. najväčším mestom na Slovensku a 14. najväčšou mestskou samosprávou. "Historické záznamy ZMOS potvrdzujú, že Prievidza bola naším členom už v roku 1991. Naposledy sa rozhodla ukončiť svoje členstvo v roku 2020. Teraz sa mesto opäť vracia do našich radov, aby využilo výhody, ktoré ZMOS ponúka a zároveň posilnilo svoje zastúpenie na národnej i regionálnej úrovni," uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.



Prievidza je podľa neho významným centrom regiónu horná Nitra, známym svojou bohatou históriou a dynamickým rozvojom, pričom spája kultúrne dedičstvo, modernú infraštruktúru a aktívny komunitný život. "Veľmi si vážime rozhodnutie mesta Prievidza opäť sa stať členom ZMOS. Prievidza ako jedno z najvýznamnejších miest na Slovensku prináša do našej organizácie nové podnety, skúsenosti a energiu. Sme presvedčení, že spolupráca so ZMOS pomôže mestu efektívne riešiť aktuálne výzvy, získať lepšie postavenie v rámci národných politík a prispieť k posilneniu celkovej pozície samospráv," skonštatoval.



Návrh opätovne vstúpiť do ZMOS podal viceprimátor Norbert Turanovič, ZMOS podľa neho funguje od marca 1990 a je tak najstaršie a najobsiahlejšie združenie. "Má veľmi široký diapazón, ktorý vie poskytnúť mestám a obciam. Hovoríme o financiách, legislatíve, environmentálnych, regionálnych potrebách. Poskytuje aj veľkú podporu v zahraničných vzťahoch, takisto je členom tripartity aj legislatívnej rady vlády," zdôvodnil svoju iniciatívu Turanovič.



Mesto vstúpilo v roku 2019 do Únie miest Slovenska, v zmysle jej stanov mu členstvo vstupom do ZMOS skončí.