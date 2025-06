Prievidza opakovala verejnú súťaž na rekonštrukciu ZŠ S. Chalupku

Prievidza 10. júna (TASR) - Mesto Prievidza opakovalo verejnú súťaž na rekonštrukciu objektu Základnej školy (ZŠ) na Ulici S. Chalupku. Prvú súťaž zrušilo po kontrole Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý identifikoval neprimerane stanovenú podmienku súťaže. Cez druhé obstarávanie už vybralo nových dodávateľov.



Po ukončení procesu verejného obstarávania mesto dokumentáciu z verejného obstarávania zaslalo na kontrolu na ÚVO ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko. „Pri kontrole dokumentácie z verejného obstarávania ÚVO identifikoval neprimerane stanovenú podmienku účasti a konštatoval, že má za to, že identifikované zistenie mohlo mať vplyv na priebeh, respektíve výsledok verejného obstarávania,“ uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



V zmysle príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania sa na toto zistenie podľa nej viaže finančná oprava. „Mesto sa preto rozhodlo verejné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť na tento predmet zákazky nové verejné obstarávanie,“ doplnila.



Novú súťaž na dodávateľa rekonštrukcie objektu ZŠ vyhodnotila samospráva koncom apríla. Ide o skupinu dodávateľov - registrovaný sociálny podnik Izones s.r.o. so sídlom v Prievidzi a Strojstav spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave. Zmluvu o dielo s nimi mesto uzatvorilo koncom mája, náklady na zabezpečenie rekonštrukcie sú 1.568.163,92 eura.



„Projekt pripravilo mesto s cieľom významným spôsobom obnoviť hlavnú budovu a priľahlú telocvičňu školy tak, aby spĺňala parametre energeticky efektívnej budovy, a realizovať čiastočnú debarierizáciu priestorov s cieľom zlepšovania energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov,“ pripomenula pred časom samospráva.



Obnova sa dotkne budovy školy vrátane telocvične a dielne a bude sa realizovať za jej plnej prevádzky. Rekonštrukcia bude spočívať najmä v zateplení obvodových stien vrátane ríms, sgrafít, zateplení strešného plášťa, výmeny okenných a dverných výplní, výmeny klampiarskych prvkov, v lokálnych opravách poškodených častí krovu, zhotovení novej krytiny so zateplením nad spojovacou chodbou, bočnými vstupmi, hlavným vstupom a terasou, dielňami. Súčasťou prác bude i oprava existujúcich komínových telies, debarierizácia vstupu do objektu a jedného zo sociálnych zariadení, rekonštrukcia elektrickej prípojky nízkeho napätia, elektroinštalácie a bleskozvodu, ako i vyregulovanie systému ústredného kúrenia.



Na rekonštrukciu získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko. „Termín ukončenia a odovzdania diela je najneskôr do 365 dní od odovzdania a prevzatia staveniska,“ dodala hovorkyňa mesta.