Mesto Prievidza opraví cesty a chodníky za viac ako 750.000 eur
Stavebné práce si vyžiadajú čiastočné alebo úplné uzávery ciest a chodníkov, ako aj obmedzenia v doprave a pri parkovaní na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách.
Autor TASR
Prievidza 14. októbra (TASR) - Samospráva Prievidze opraví vybrané cesty a chodníky na území mesta za viac ako 750.000 eur, najviac investuje do cestných komunikácií. S prácami začne ešte v októbri, dotknú sa viacerých ulíc, obyvatelia preto musia počítať s obmedzeniami dopravy.
„Zmluvu o dielo na opravy ciest a chodníkov za viac ako 750.000 eur podpísalo mesto v týchto dňoch. Najväčšia časť investície - 590.000 eur pôjde na opravy ciest,“ uviedla vedúca kancelárie primátorky Diana Šurkalová Dušeková.
Mesto podľa nej zabezpečí opravu Hornonitrianskej cesty od Veľkonecpalskej ulice až po Nedožerskú cestu, úseky na Ulici A. Kmeťa, Zadnej ulici, Súbežnej ulici, Ulici J. Fándlyho, Ulici M. Benku, Veternej ulici a Ulici M. Mišíka pred bývalou predajňou potravín. „V prípade Hornonitrianskej cesty ide o komplikovanejšiu opravu, keďže sme museli i vysporiadať pozemky, čo trvalo dlhšiu dobu,“ podotkla Šurkalová Dušeková.
Do obnovy chodníkov smeruje viac než 165.000 eur. „Ide napríklad o vnútroblok Dlhej ulice, Ulicu M. R. Štefánika, Ulicu Ľ. Ondreja. Pôjde rovnako o dlhšie úseky,“ konkretizovala vedúca kancelárie primátorky.
Rovnako ako pri opravách ciest aj pri oprave chodníkov podľa nej zhotoviteľ odstráni pôvodný povrch, vyrovná podkladové vrstvy, terén okolo obrubníkov a položí nový asfaltobetónový povrch.
Opravami reaguje radnica na požiadavky obyvateľov. „Aj to je dôkazom, že požiadavky obyvateľov registrujeme, zapisujeme si a následne ich schvaľuje výbor volebného obvodu. Preto aj zdôrazňujeme obyvateľom, aby sa so svojimi požiadavkami na opravy ciest a chodníkov obracali na poslancov svojho obvodu, ktorí následne predkladajú svoje priority,“ priblížila Šurkalová Dušeková.
Zdôraznila, že celý prípravný proces opráv a rekonštrukcií trvá dva roky, počas ktorých sa cesty a chodníky posúdia, pripraví sa inžinierska činnosť, spracuje sa projektová dokumentácia a následne sa vybavujú povolenia. Samotná realizácia je potom závislá od verejného obstarávania a zhotoviteľa.
Zhotoviteľom prác je spoločnosť Strabag, opravy má v zmysle zmlúv o dielo zrealizovať do konca decembra. „Všetko závisí od poveternostných podmienok, či bude počasie vhodné na položenie asfaltu,“ dodala Šurkalová Dušeková.
Stavebné práce si vyžiadajú čiastočné alebo úplné uzávery ciest a chodníkov, ako aj obmedzenia v doprave a pri parkovaní na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách. Radnica v tejto súvislosti prosí vodičov, chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obmedzení vyplývajúcich z vykonávania stavebných prác.
