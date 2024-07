Mesto Prievidza osadí na objekte jaslí strešné zábradlie

Prievidza 30. júla (TASR) - Samospráva Prievidze osadí na streche mestských jaslí zábradlie. Opatrením sleduje zvýšenie bezpečnosti v prípade zásahu na streche, vybranému dodávateľovi za práce zaplatí viac ako 17.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Realizáciu dvojtyčového zábradlia mesto vykonáva z dôvodu kolektívnej ochrany, malo by teda slúžiť najmä v prípade, že by na streche bol potrebný servisný zásah. Požiadavkou mesta je, aby zábradlie nebolo kotvené do strechy," vysvetlila Krajčiová.



Dodávku a montáž dvojtyčového zábradlia na objekte mestských jaslí ako prostriedku kolektívnej ochrany proti pádu zabezpečí prievidzská spoločnosť JKBOZ. Mesto jej zaplatí 17.379,85 eura. Strešné zábradlie by mala firma osadiť do konca leta.



Zariadenie pre starostlivosť o deti do troch rokov veku mesto otvorilo začiatkom roka. Rodičia majú naďalej možnosť deti do neho prihlasovať.