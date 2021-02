Mesto Prievidza otvorí cez víkend 12 odberných miest

Prievidza 25. februára (TASR) - Prievidžania sa budú môcť dať otestovať na ochorenie COVID-19 v dočasných odberných miestach aj tento víkend. Mesto plánuje otvoriť 12 odberných miest, testy tam budú môcť obyvatelia podstúpiť len v sobotu 27. februára do 17.00 h. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Samospráva oproti predchádzajúcim víkendom počet odberných miest na diagnostiku ochorenia COVID-19 výrazne obmedzila, a to pre nízke využitie piatich stálych mobilných odberných miest (MOM) počas pracovných dní. Radnica preto dôrazne odporúča všetkým záujemcom o testovanie nespoliehať sa na víkendové testovanie organizované mestom a prejsť z testovania každý víkend na absolvovanie testu počas týždňa v piatich MOM.



Dočasné odberné miesta vytvorené mestom budú v prevádzke od 8.00 h do 17.00 h s prestávkou od 12.00 h do 12.45 h. Posledný ster realizujú zdravotníci vždy 20 minút pred prestávkou alebo koncom prevádzky odberného miesta.



Na piatich odberných miestach bude možná rezervácia na konkrétny čas cez stránku Bookio.sk. Rezerváciu mesto spustí v piatok (26.2.) popoludní. Ďalších sedem odberných miest je v sobotu bez rezervácie.