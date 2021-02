Mesto Prievidza otvorí cez víkend 17 odberových miest

Prievidza 12. februára (TASR) - Samospráva Prievidze pripravuje pre obyvateľov mesta ďalšie kolo skríningového testovania na ochorenie COVID-19. Nadchádzajúci víkend 13. a 14. februára otvorí 17 odberných miest, informovala na stránke mesta.



"Testovanie bude poskytované len pre vymedzenú skupinu obyvateľov mesta - osoby s trvalým pobytom, osoby s prechodným pobytom, cudzincov s pobytom na území mesta a tie osoby, ktoré budú aktívne pri zabezpečovaní úspešnej realizácie testovania," pripomenula radnica.



V sobotu (13. 2.) aj nedeľu (14. 2.) budú odberné miesta v prevádzke od 8.00 h do 17.00 h s prestávkou od 12.00 h do 12.45 h. Posledný výter realizujú zdravotníci vždy 20 minút pred prestávkou alebo koncom prevádzky odberného miesta.



Konkrétny čas testovania si mohli obyvatelia rezervovať cez systém na deviatich odberných miestach. Všetky rezervácie občania už využili. Odberné miesto v Malej Lehôtke je v sobotu bez rezervácií, v nedeľu bolo s možnosťou rezervácie, je však možné ho využiť aj bez nej. Odberné miesto na Ciglianskej ceste je bez rezervácie a bude v prevádzke len v sobotu.



Počas víkendu sú na území mesta v prevádzke aj bezplatné mobilné odberné miesta zmluvne zabezpečené Ministerstvom zdravotníctva SR, a to v budove hotela Magura, na parkovisku pri zimnom štadióne a v budove kina Baník.