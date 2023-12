Prievidza 5. decembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, svoje celkové príjmy, ako i výdavky naplánovalo vo výške 57 miliónov eur. Aby dorovnalo výpadky príjmov a zostavilo vyrovnaný rozpočet, pristúpi k škrtaniu výdavkov i k zvýšeniu daní.



"Samosprávy na Slovensku sú momentálne vo veľmi zložitej situácii, aj pre nás bolo veľmi ťažkou úlohou pripraviť návrh rozpočtu. Pretože príjmy zo štátu, mix daní absolútne nepostačujú a za posledné roky nám nekryjú ani polovicu našich výdavkov," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.



Zostavenie rozpočtu v tomto období označila primátorka za mimoriadne náročné, samospráva musela podľa nej pristúpiť k škrtaniu výdavkov, hľadaniu rezerv. "Na to, aby sme vytvorili vyrovnaný rozpočet, sme sa museli rozhodnúť aj pre navýšenie daní a poplatkov," doplnila.



Prievidzská radnica sa rozhodla zostaviť vyrovnaný rozpočet, cestu rozpočtového provizória na rozdiel od iných samospráv nechce využiť, ozrejmila Macháčková. "Ja osobne ho nepovažujem za správne, pretože prináša významné obmedzenia pri živote a hospodárení mesta, ako i rôzne komplikované situácie. Samosprávy ani nie sú zvyknuté v takýchto režimoch fungovať," poznamenala primátorka.



Pripomenula, že jedným z obmedzení v prípade rozpočtového provizória je i zastavenie poskytovania dotácií, pričom v prípade Prievidze sú formou dotácie podporované všetky športoviská. Mesto by tak muselo obmedziť prevádzku športovísk, a tým významným spôsobom zasiahnuť do športového života v Prievidzi. "Pri zostavovaní rozpočtu sme sa snažili práve zachovať systém dotácií. Keď chceme v budúcom roku kosiť a svietiť v takom rozsahu, v akom sme to robili, nezostalo nám nič iné, len dať návrh na zvýšenie daní a poplatkov," priblížila Macháčková s tým, že radnica rozšírila i daňové úľavy. "Budeme obyvateľom ponúkať zaplatiť dane a poplatky i v splátkach, čím by sme tiež znížili jednorazové finančné zaťaženie," dodala primátorka.



Celkové príjmy na budúci rok naplánovalo mesto v objeme 57.034.627 eur, v rovnakej výške sú i celkové výdavky. Z toho bežné príjmy, ako i bežné výdavky tvoria približne 48 miliónov eur. Príjem z daní od štátu je v objeme viac ako 21 miliónov eur. Kapitálové príjmy a výdavky sú vo výške viac ako 7,5 milióna eur, príjmové finančné operácie predstavujú viac ako 920.000 eur, výdavky 1,19 milióna eur.



Mesto si plánuje v budúcom roku zobrať i úver od Environmentálneho fondu vo výške 440.100 eur na financovanie zelených investícií. Finančné operácie chce použiť na splácanie úverov.