Mesto Prievidza plánuje vytvoriť 25 odberných miest

Prievidza 18. januára (TASR) - Mesto Prievidza plánuje pomôcť pri rozšírení testovacích kapacít na takzvanom skríningovom testovaní obyvateľstva na COVID-19. Počas víkendu 23. a 24. januára plánuje vytvoriť 25 odberných miest. Informovala o tom v pondelok samospráva na oficiálnej stránke mesta.



"Podmienkou na zabezpečenie tohto plánovaného testovania je, že štát prostredníctvom okresných úradov pre mesto zabezpečí dostatočný počet testov a certifikátov, čo nemá samospráva možnosť ovplyvniť," uviedla radnica.



Mesto tiež plánuje využiť rezervačný systém cez internet na testovanie v konkrétnom čase, prostredníctvom ktorého by bolo možné skrátiť alebo úplne eliminovať čakacie lehoty. "O tom, na ktorých odberných miestach mesto rezervačný systém využije a ktorý využije, zatiaľ nie je možné kompetentne rozhodnúť z dôvodu nedostatočných informácií zo strany štátu. Nie je napríklad jasné, či bude dostatočné preukázať sa výsledkom testu, ktorý bude doručený emailom, čo by vylúčilo nutnosť čakania na výsledok," ozrejmila samospráva.



Radnica zároveň na internetovej stránke mesta zverejnila predbežný zoznam odberných miest, tie by sa mali nachádzať vo všetkých častiach mesta a najmä na školách. Ako však upozornila, odberné miesta ešte podliehajú administratívnemu a schvaľovaciemu procesu.



"Všetky odberné miesta z testovania v roku 2020 nebudú zachované z dôvodu zmeny prefinancovania nákladov, nedostatku kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, ale aj reflektovania skúseností a zmien prevádzkových podmienok na niektorých miestach," vysvetlila samospráva.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza zároveň podľa nej pri tomto testovaní neodporučil vytvárať tzv. drive-thru odberné miesta, na ktorých sa v minulosti realizovali odbery formou príchodu osobným motorovým vozidlom, a to najmä z dôvodu nízkych vonkajších teplôt.