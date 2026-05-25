Mesto Prievidza plánuje zabezpečiť rekonštrukciu a opravu komunikácií
Náklady na zabezpečenie prác pre všetky tri časti odhadla radnica na 1.893.492,03 eura.
Autor TASR
Prievidza 25. mája (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje i v tomto roku zabezpečiť rekonštrukciu a opravu vybraných ciest a chodníkov na území mesta i jeho mestských častí. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž, náklady na ich zabezpečenie odhadla na takmer 1,9 milióna eur. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Stavebné práce plánuje mesto zrealizovať v katastri Prievidze, Malej Lehôtky, Veľkej Lehôtky a Hradca. Zákazku rozdelilo na viacero častí. Prvá počíta s opravou miestnej cesty na Lúčnej ulici od Ulice stavbárov, náklady radnica odhadla na 176.076,60 eura. Druhá časť rieši stavebné práce v podobe rekonštrukcie chodníkov s predpokladanými nákladmi vo výške 855.225,72 eura a tretia časť rekonštrukcie ciest s odhadovanou investíciou v objeme 862.189,71 eura.
Rekonštrukcie chodníkov chce samospráva zrealizovať na Ulici M. Rázusa, Jégého ulici, Kútovskej ulici, Ružovej ulici, časti Ulice Š. Baniča a Ulice energetikov, kde počíta s rozšírením spevnených plôch.
Obnovou prejdú cesty na Podhorskej ulici, ulici Na stanište, časti Ulice energetikov i prístupová komunikácia k centru voľného času na Ulici K. Novackého. Samospráva plánuje zabezpečiť aj rozšírenie vjazdu do dvora na Ulici J. Žirku.
Náklady na zabezpečenie prác pre všetky tri časti odhadla radnica na 1.893.492,03 eura. Ako kritérium pre výber víťazov súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje i finančnú zábezpeku. Investíciu bude financovať z rozpočtu mesta.
