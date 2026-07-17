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Prievidza pokračuje v modernizácii osvetlenia
Ďalšia etapa obnovy zahŕňa výmenu celkovo 400 starších svietidiel za nové, energeticky úsporné LED technológie.
Autor TASR
Prievidza 17. júla (TASR) - Samospráva Prievidze pokračuje v modernizácii verejného osvetlenia na území mesta. Ďalšia etapa obnovy zahŕňa výmenu celkovo 400 starších svietidiel za nové, energeticky úsporné LED technológie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Investícia v hodnote 66.467,30 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH) prinesie kvalitnejšie osvetlenie ulíc, vyššiu bezpečnosť obyvateľov a ďalšie úspory energií. Mesto tak nadväzuje na predchádzajúce projekty, v rámci ktorých už vymenilo takmer 500 svietidiel a zmodernizovalo aj osvetlenie mestských pamiatok,“ uviedla Beňadiková.
S prvou etapou výmeny svietidiel podľa nej samospráva začala v lokalite individuálnej bytovej výstavby v časti Kopanice, kde pracovníci Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD) do 31. júla vymenia približne 196 svietidiel. Druhá etapa bude pokračovať v ďalších častiach mesta a ukončená bude do konca roka 2026.
„LED technológia predstavuje moderné riešenie, ktoré dokáže efektívnejšie využívať elektrickú energiu, má výrazne dlhšiu životnosť a vyžaduje menej údržby,“ spomenula Beňadiková a doplnila, že vďaka kvalitnejšiemu rozloženiu svetla zabezpečí lepšiu viditeľnosť na komunikáciách, chodníkoch aj verejných priestranstvách.
„Pri výbere nových svietidiel sa TSMPD zamerali na maximálnu efektivitu, spoľahlivosť a dlhodobé úspory. Moderné LED svietidlá umožňujú výrazne znížiť energetickú náročnosť verejného osvetlenia a zároveň poskytujú vyšší svetelný komfort pre obyvateľov,“ vysvetlil vedúci strediska verejného osvetlenia TSMPD Patrik Mokrý.
Beňadiková ozrejmila, že mesto sa modernizácii verejného osvetlenia venuje systematicky už niekoľko rokov, len v minulom roku TSMPD na sídliskách Píly, Kopaničky a v časti Necpaly vymenili takmer 500 svietidiel za nové LED technológie. Investícia dosiahla takmer 83.000 eur bez DPH. „V tomto roku mesto zároveň modernizovalo aj osvetlenie viacerých mestských pamiatok. Nové LED reflektory na historických objektoch znížia spotrebu energie o viac ako 60 percent a prispejú k efektívnejšiemu hospodáreniu s verejnými financiami,“ dodala hovorkyňa mesta.
„Investícia v hodnote 66.467,30 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH) prinesie kvalitnejšie osvetlenie ulíc, vyššiu bezpečnosť obyvateľov a ďalšie úspory energií. Mesto tak nadväzuje na predchádzajúce projekty, v rámci ktorých už vymenilo takmer 500 svietidiel a zmodernizovalo aj osvetlenie mestských pamiatok,“ uviedla Beňadiková.
S prvou etapou výmeny svietidiel podľa nej samospráva začala v lokalite individuálnej bytovej výstavby v časti Kopanice, kde pracovníci Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD) do 31. júla vymenia približne 196 svietidiel. Druhá etapa bude pokračovať v ďalších častiach mesta a ukončená bude do konca roka 2026.
„LED technológia predstavuje moderné riešenie, ktoré dokáže efektívnejšie využívať elektrickú energiu, má výrazne dlhšiu životnosť a vyžaduje menej údržby,“ spomenula Beňadiková a doplnila, že vďaka kvalitnejšiemu rozloženiu svetla zabezpečí lepšiu viditeľnosť na komunikáciách, chodníkoch aj verejných priestranstvách.
„Pri výbere nových svietidiel sa TSMPD zamerali na maximálnu efektivitu, spoľahlivosť a dlhodobé úspory. Moderné LED svietidlá umožňujú výrazne znížiť energetickú náročnosť verejného osvetlenia a zároveň poskytujú vyšší svetelný komfort pre obyvateľov,“ vysvetlil vedúci strediska verejného osvetlenia TSMPD Patrik Mokrý.
Beňadiková ozrejmila, že mesto sa modernizácii verejného osvetlenia venuje systematicky už niekoľko rokov, len v minulom roku TSMPD na sídliskách Píly, Kopaničky a v časti Necpaly vymenili takmer 500 svietidiel za nové LED technológie. Investícia dosiahla takmer 83.000 eur bez DPH. „V tomto roku mesto zároveň modernizovalo aj osvetlenie viacerých mestských pamiatok. Nové LED reflektory na historických objektoch znížia spotrebu energie o viac ako 60 percent a prispejú k efektívnejšiemu hospodáreniu s verejnými financiami,“ dodala hovorkyňa mesta.