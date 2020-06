Mesto Prievidza pozastavilo investície v sume takmer 280.000 eur

Prievidza 9. júna (TASR) - Samospráva Prievidze pozastavila realizáciu investícií v hodnote takmer 280.000 eur. Opatrenie v súvislosti s výpadkom príjmov v nadväznosti na pandémiu nového koronavírusu premietla do prvej úpravy rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v pondelok (8. 6.) schválili tamojší mestskí poslanci.



"Prvá úprava rozpočtu počíta najmä s enormným znížením podielovej dane, čo je najdôležitejší príjem mesta. Ten bude nižší o 1.850.000 eur," povedal vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi Marián Bielický.



Samospráva opatrenia zahrnula i do ďalších zmien vo výdavkovej časti. "Dochádza tam k dofinancovaniu splátky istín úverov od roku 2014 až do roku 2020 približne o 477.000 eur. Ďalej počíta s navýšením exekúcií, ktoré sa ukončujú k 1. januáru 2020, o približne 80.000 eur, pričom táto hodnota dosiahne približne 120.000 eur, ktoré musíme zo zákona exekútorom zaplatiť. Ide o exekúcie, pri ktorých bolo za posledné roky vymožených menej ako 15 eur," ozrejmil ďalej Bielický.



Ďalšie zmeny sa podľa neho dotýkajú zníženia mzdových výdavkov zamestnancov mestského úradu, mestskej polície a opatrovateliek o 235.000 eur, v prípade materských škôl približne o 37.000 eur. "Pozastavujú sa investičné akcie mesta približne vo výške 280.000 eur. Boli to väčšinou výmeny okien či rekonštrukcie sociálnych zariadení. Pozastavujú sa dovtedy, kým sa situácia nejakým spôsobom nevykryštalizuje, lebo stále nevieme, aký bude výpadok dane," doplnil.



Mesto si zoberie úver vo výške 2,1 milióna eur, ktoré využije na splatenie pôžičky od Hornonitrianskych baní Prievidza. Ďalší úver vo výške 1.620.000 eur použije na financovanie kapitálových výdavkov schválených v tohtoročnom rozpočte, ktorý bude realizovať po prijatí úveru vo výške 2,1 milióna eur. Samospráva si vezme i kontokorentný úver vo výške 300.000 eur s lehotou splatnosti do konca tohto roka.



Rozpočtová úprava počíta i so zapojením financií z rezervného fondu mesta v celkovej výške 1.888.573 eur. Peniaze mesto využije najmä na splátky istín úverov z minulých rokov, splátky istín návratných finančných výpomocí a splátku úveru pôžičky. Sumu 100.000 eur vloží do základného imania Správy majetku mesta Prievidza a 480.503 eur na bežné výdavky v zmysle zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Prvá úprava rozpočtu počíta s navýšením celkových príjmov, ako i celkových výdavkov zhodne o sumu 180.279 eur. Po nej je rozpočet mesta vyrovnaný vo výške 44.598.225 eur. Za prvú úpravu rozpočtu hlasovalo 14 poslancov, piati boli proti.