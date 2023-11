Prievidza predáva objekt bývalej základnej školy za 3,9 milióna eur

Prievidza 7. novembra (TASR) - Mesto Prievidza predáva objekt bývalej Základnej školy (ZŠ) na Ulici P. J. Šafárika. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní minulý týždeň. Cenu za viacero pavilónov a pozemkov stanovila samospráva v zmysle znaleckého posudku na minimálne 3,9 milióna eur.



"Mesto Prievidza uvažovalo o rôznom spôsobe využitia tohto objektu. Analyzovali sme možnosť, že by sme to prerobili na mestské nájomné bývanie. Z odbornej analýzy nám však vyšlo, že byty, ktoré by sme tam postavili, by boli veľmi drahé a práve výšku za postavenie by sme museli premietnuť do ceny nájmu," načrtla primátorka Katarína Macháčková.



Samospráva podľa nej hovorila aj o alternatíve prerobiť objekt na nájomné bývanie za podpory Štátneho fondu rozvoja bývania, budovy ZŠ však boli postavené na iný účel, prestavba by bola však enormne drahá. "Hľadali sme i ďalšiu možnosť, rokovali sme s prípadným záujemcom o vytvorení strednej odbornej školy. Nakoniec odstúpil od svojho zámeru. Momentálne je nehnuteľnosť prázdna okrem priestoru telocvične, ktorý užívajú volejbalisti až do doby, kým bude s objektom naložené inak," priblížila.



Radnica preto predložila poslancom návrh na vyhlásenie OVS, pričom objekt musí byť využitý v súlade s územným plánom. "Budova sa nachádza v centre sídliska, je to obytné územie. Nehrozí tam tak výstavba výrobného charakteru, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narúšala funkciu bývania," ubezpečila Macháčková.



Objekt školy pozostáva zo šiestich pavilónov, jedným z nich je samostatná budova telocvične, ďalej prislúchajúcich pozemkov, ihrísk a súvisiacej infraštruktúry. Účel využitia objektu musia záujemcovia uviesť i v návrhu kúpnej zmluvy. Svoje ponuky musia mestu doručiť do 30. novembra. Najvýhodnejší návrh vyberie mestská rada.



Návrh na zrušenie ZŠ na Ulici P. J. Šafárika schválilo mestské zastupiteľstvo ešte vlani v decembri, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ju zo siete vyradilo k 31. augustu tohto roka. Samospráva zrušenie jednej zo siedmich ZŠ odôvodnila podhodnoteným normatívom na žiaka zo strany štátu, demografickým vývojom aj ekonomickou náročnosťou prevádzky.