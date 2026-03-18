Mesto Prievidza pripravuje kompletnú prestavbu mostu vo Veľkej Lehôtke
Autor TASR
Prievidza 18. marca (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje kompletnú prestavbu mostného objektu na Uhlištnej ulici v mestskej časti Veľká Lehôtka. Cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu na stavbe. Výzvu zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Most na Uhlištnej ulici ponad potok Mraznica je podľa diagnostiky, ktorú dalo mesto vypracovať spoločnosti Daqe Slovakia, v havarijnom stavebno-technickom stave. Slúži na prechod peších, osobných automobilov a menších dopravných prostriedkov.
„Poškodenie jednotlivých častí mosta je v rozsahu, v ktorom je nutná ich oprava (výmena) a rozsiahly zásah do konštrukcie mosta. Vo veľmi zlom stave je nosná konštrukcia i spodná stavba, ktoré sú limitujúcimi prvkami celého mostného objektu,“ priblížili odborníci v diagnostickom prieskume.
Objekt mal podľa nich už od svojho postavenia vážne chyby, ktoré spôsobili zrýchlenú degradáciu zasiahnutých prvkov, na moste nebola realizovaná žiadna rozsiahlejšia oprava či rekonštrukcia, ktorá by bola zameraná na opravu či doplnenie prvkov odvodnenia či realizáciu izolácie. „Zároveň je nosná konštrukcia i spodná stavba postavená z materiálov pomerne nízkej kvality,“ doplnili odborníci, podľa ktorých je mostný objekt vzhľadom na svoj stav aktuálny neopraviteľný a jeho rekonštrukcia by bola ekonomicky nevýhodná.
Odborníci preto navrhli začať s prípravou dokumentácie na úplnú prestavbu mostného objektu, ktorá bude zahŕňať kompletnú výmenu nosnej konštrukcie i spodnej stavby. Cenu prác vrátanie búrania pôvodného mosta odhadli na 160.000 eur až 200.000 eur v závislosti na konečnom zvolenom rozsahu prác a charaktere nosnej konštrukcie.
Návrh riešenia nového mostného objektu bude zahŕňať najmä preloženie sietí, búranie mostného zvršku, nosnej konštrukcie, záverných stienok a častí krídel, prechodových oblastí mosta i spodnej stavby. Tiež výstavbu novej spodnej stavby, novej nosnej železobetónovej konštrukcie, dobudovanie krídel a vlečných prechodových dosiek, vybudovanie nového mostného zvršku, ríms, vozovky a zábradlí, ako i úpravu komunikácie pred a za mostným objektom.
Ako kritérium pre výber víťaza súťaže na dodávateľa projektu určila radnica najnižšiu ponúknutú cenu. Na projekt vyčlenila v rozpočte mesta 30.000 eur.
