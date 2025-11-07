< sekcia Regióny
Mesto Prievidza pripravuje na Urbárskej ulici nové parkovacie miesta
Samospráva cez verejnú súťaž vybrala zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Pripraví ju spoločnosť Pro-sense, cena diela je 30.627 eur.
Autor TASR
Prievidza 7. novembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje vybudovať na Urbárskej ulici v mestskej časti Necpaly nové parkovacie miesta. Projekt okrem spevnených plôch počíta i s výstavbou ďalšej súvisiacej infraštruktúry, podľa zámeru radnice má priniesť pohodlnejšie a bezpečnejšie parkovanie v lokalite. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Projekt nerieši len samotné parkovacie miesta. Jeho súčasťou bude aj vybudovanie nových prístupových ciest a chodníkov, ktoré budú nadväzovať na existujúce komunikácie,“ uviedla Beňadiková.
Spresnila, že v rámci jeho realizácie dôjde k odstráneniu starých asfaltových a betónových povrchov, úprave podložia a odvodneniu územia drenážou, výstavbe nových spevnených plôch pre osobné vozidlá, doplneniu chodníkov a odvodňovacích zariadení, modernizácii verejného osvetlenia a návrhu sadových úprav.
„Pri realizácii použijeme vodopriepustný betónový dlažobný systém s hrúbkou 80 milimetrov, ktorý umožní prirodzené vsakovanie dažďovej vody. Ide tak o ekologické riešenie, ktoré prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju mesta,“ priblížila hovorkyňa.
Samospráva cez verejnú súťaž vybrala zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Pripraví ju spoločnosť Pro-sense, cena diela je 30.627 eur.
Plánované budovanie parkovacích miest v Necpaloch je podľa radnice priamym výsledkom požiadaviek miestnych obyvateľov, ktorí dlhodobo upozorňovali na nedostatok parkovacích možností. „Riešenie parkovania v obytných zónach patrí medzi priority mesta. Projekt na Urbárskej ulici je dôkazom, že počúvame potreby našich občanov a konáme s ohľadom na všetky súvislosti,“ tvrdí viceprimátor Michal Dobiaš. Pripomenul, že mesto aktuálne realizuje výstavbu nových parkovacích miest na Ulici E. M. Šoltésovej a na Nábreží sv. Cyrila, zároveň pripravuje projektovú dokumentáciu pre Dlhú ulicu.
„Projekt nerieši len samotné parkovacie miesta. Jeho súčasťou bude aj vybudovanie nových prístupových ciest a chodníkov, ktoré budú nadväzovať na existujúce komunikácie,“ uviedla Beňadiková.
Spresnila, že v rámci jeho realizácie dôjde k odstráneniu starých asfaltových a betónových povrchov, úprave podložia a odvodneniu územia drenážou, výstavbe nových spevnených plôch pre osobné vozidlá, doplneniu chodníkov a odvodňovacích zariadení, modernizácii verejného osvetlenia a návrhu sadových úprav.
„Pri realizácii použijeme vodopriepustný betónový dlažobný systém s hrúbkou 80 milimetrov, ktorý umožní prirodzené vsakovanie dažďovej vody. Ide tak o ekologické riešenie, ktoré prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju mesta,“ priblížila hovorkyňa.
Samospráva cez verejnú súťaž vybrala zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Pripraví ju spoločnosť Pro-sense, cena diela je 30.627 eur.
Plánované budovanie parkovacích miest v Necpaloch je podľa radnice priamym výsledkom požiadaviek miestnych obyvateľov, ktorí dlhodobo upozorňovali na nedostatok parkovacích možností. „Riešenie parkovania v obytných zónach patrí medzi priority mesta. Projekt na Urbárskej ulici je dôkazom, že počúvame potreby našich občanov a konáme s ohľadom na všetky súvislosti,“ tvrdí viceprimátor Michal Dobiaš. Pripomenul, že mesto aktuálne realizuje výstavbu nových parkovacích miest na Ulici E. M. Šoltésovej a na Nábreží sv. Cyrila, zároveň pripravuje projektovú dokumentáciu pre Dlhú ulicu.