Mesto Prievidza pripravuje projekt záchytného parkoviska
Plány mesta nadväzujú na výsledky nedávnej ankety o dochádzaní za prácou, do ktorej sa zapojilo viac ako 1600 respondentov.
Autor TASR
Prievidza 22. februára (TASR) - Samospráva Prievidze má v budúcnosti záujem vybudovať záchytné parkovisko. Projekt má priniesť riešenie dopravnej situácie v meste, odľahčiť parkovacie kapacity a ponúknuť alternatívu pre ľudí dochádzajúcich za prácou. Parkovisko plánuje radnica umiestniť na Ciglianskej ceste, v tejto súvislosti schválili mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní majetkovo-právne vysporiadanie vybraných pozemkov.
„Mesto má záujem vysporiadať pozemky na väčšej ploche na Ciglianskej ceste v lokalite medzi budovou SAD Prievidza a bytovými domami,“ spresnil viceprimátor Michal Dobiaš.
Lokalita podľa neho bude po dobudovaní obchvatu mesta prístupná zo štyroch strán. Dostanú sa do nej obyvatelia, ktorí budú prichádzať z Novák, Bojníc, Handlovej a Cigľa. „Dáva nám to veľký predpoklad na to, aby sme tu urobili veľké záchytné parkovisko pre ľudí, ktorí dochádzajú do Prievidze za prácou a nemajú kde parkovať. Výhoda je, že tam máme vybudovanú infraštruktúru na mestskú hromadnú dopravu. Ľudia tam budú môcť zaparkovať a autobusom sa dostanú, kam potrebujú. Hľadáme riešenie, aby sme tam vedeli urobiť i cyklotrasu,“ priblížil Dobiaš.
Radnica podľa neho uvažuje i nad možnosťou umiestniť tam parkovanie aj pre kamiónovú dopravu, ktorá dnes parkuje na cestách na území mesta, čo obyvatelia kritizujú. Parkovisko by mohli využívať i dodávky. Súčasťou plochy by mohlo byť aj sociálne zázemie vrátane toaliet.
Prvým krokom je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v lokalite. „Chceme začať postupne vykupovať pozemky od vlastníkov, dáme na to urobiť znalecký posudok,“ ozrejmil viceprimátor.
Podotkol, že projekt záchytného parkoviska je dlhodobý. „Nedá sa urobiť za pol roka ani rok. Pôjde to naprieč volebnými obdobiami. Dôležité je, že tento zámer máme, začneme na ňom robiť a do budúcna bude mať mesto vzorové veľké záchytné parkovisko,“ dodal.
Plány mesta nadväzujú na výsledky nedávnej ankety o dochádzaní za prácou, do ktorej sa zapojilo viac ako 1600 respondentov. Údaje ukázali, že osobné auto je najčastejším spôsobom dopravy do práce, pričom viac než polovica ľudí by uvítala možnosť zaparkovať na okraji mesta a pokračovať do práce autobusom, bicyklom alebo iným spôsobom. Túto možnosť by vážne zvážila značná časť obyvateľov, nielen domácich, ale aj dochádzajúcich z okolitých obcí.
