Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukciu ľahkoatletického štadióna
Autor TASR
Prievidza 6. novembra (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukciu ľahkoatletického štadióna pri Základnej škole na Ulici Sama Chalupku. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž, náklady na obnovu športoviska odhadlo na viac ako 2,7 milióna eur. Práce bude financovať z fondov Európskej únie.
„Pôvodný atletický štadión v súčasnosti využívajú na výučbu telesnej výchovy žiaci priľahlej školy, mestské kluby na tréningovú činnosť, ako aj rekreační športovci zo širokého okolia,“ pripomenula samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ide podľa nej o voľnú plochu pokrytú trávnatým porastom, kde sa nachádza jednoduchý atletický ovál s vybavenosťou pre jednotlivé atletické disciplíny a futbalovým ihriskom uprostred.
„Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou rekonštrukcie areálu tak, aby štadión spĺňal kritéria Medzinárodnej asociácie atletických federácií pre národné a medzinárodné súťaže,“ priblížila radnica.
Po rekonštrukcii budú mať športovci podľa nej k dispozícii atletický ovál so všetkými športovými plochami a zatrávnenou dopadovou plochou, ktorá bude slúžiť aj ako futbalové ihrisko vrátane tribúny a sociálneho zázemia.
Náklady na stavebné práce mesto odhadlo na 2.707.752,98 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ako kritérium pre výber víťaza súťaže určilo najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje i zábezpeku vo výške 50.000 eur.
Rekonštrukciu bude samospráva financovať z nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zdroje na projekt má alokované v rámci inštitútu udržateľného mestského rozvoja. Súčasťou projektu Modernizácia ZŠ Sama Chalupku je okrem rekonštrukcie športoviska i modernizácia dvoch špecializovaných učební ZŠ a relaxačnej/terapeutickej miestnosti. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 3.436.174,18 eura, NFP schválilo mestu ministerstvo vo výške 3.161.280,25 eura.
Rekonštrukciu bude samospráva financovať z nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zdroje na projekt má alokované v rámci inštitútu udržateľného mestského rozvoja. Súčasťou projektu Modernizácia ZŠ Sama Chalupku je okrem rekonštrukcie športoviska i modernizácia dvoch špecializovaných učební ZŠ a relaxačnej/terapeutickej miestnosti. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 3.436.174,18 eura, NFP schválilo mestu ministerstvo vo výške 3.161.280,25 eura.