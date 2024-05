Mesto Prievidza sa zapojilo do 11. ročníka kampane Do práce na bicykli

Prievidza 11. mája (TASR) - Mesto Prievidza sa už tradične zapojilo do kampane Do práce na bicykli. Hlavným motívom tohtoročnej, v poradí 11. kampane je Zaži tlkot svojho mesta!, záujemcovia sa môžu zaregistrovať do 7. júna. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"V meste sa v minulom roku podarilo najazdiť 21.617 kilometrov, a tak chceme v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v našom meste bol príjemnejší a zdravší," uviedol miestny koordinátor pre mesto Prievidza a referent dopravy na mestskom úrade Branislav Michalík.



Organizovaním súťaže by samospráva podľa neho rada pozitívne ovplyvnila jednotlivcov, organizácie a inštitúcie v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. "V minulom roku sa do súťaže zapojilo 140 účastníkov a verím, že mnohí v jazdení pokračovali aj po ukončení súťaže," podotkol.



Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.



Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.