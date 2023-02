Mesto Prievidza spúšťa ďalší ročník participatívneho rozpočtu

Prievidza 23. februára (TASR) - Obyvatelia Prievidze budú môcť opäť rozhodnúť o občianskych projektoch, ktoré bude mesto financovať zo svojho rozpočtu. Ďalší ročník projektu participatívneho rozpočtu spustila samospráva v týchto dňoch. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť obyvatelia priamo rozhodovať o časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť konkrétne projekty, ktorých realizáciu budú vyberať obyvatelia v celomestskom hlasovaní," uviedla vedúca kancelárie primátorky Diana Šurkalová Dušeková.



Prvé verejné stretnutie sa uskutoční 15. marca o 16.00 h v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.



Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. "Otvára nový typ verejnej diskusie medzi občanmi a subjektami verejnej správy nielen o realizácii konkrétnych navrhnutých projektov, ktoré iniciovali občania, ale najmä o budúcej vízii a podobe mesta tak, ako to vidia jeho obyvatelia," pripomenula Krajčiová.