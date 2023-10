Mesto Prievidza uvažuje o zvýšení daní, dôvodom sú zásahy štátu

Prievidza 30. októbra (TASR) - Mesto Prievidza uvažuje o zvýšení dane z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Opatrením, ktoré súvisí s prípravou rozpočtu na rok 2024, reaguje na výpadky príjmov v nadväznosti na zásahy štátu do hospodárenia samospráv. Uviedla to v pondelok primátorka Katarína Macháčková.



"Bohužiaľ, vplyvom zásahov štátu do hospodárenia samospráv sme sa dostali do situácie, keď opäť zvažujeme zvýšenie daní. Robíme to nie preto, že by sme chceli, ale musíme, ak chceme udržať vyrovnaný rozpočet mesta. Jednoducho nedokážeme inak sanovať výpadky z rozpočtu, ktoré nás postihli tento rok a roky predchádzajúce," uviedla Macháčková.



Mesto podľa nej momentálne plánuje riešiť len otázku dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. O akú sumu samospráva zvýši daň z nehnuteľnosti, Macháčková ešte nešpecifikovala, radnica podľa nej pripravila viacero alternatív.



"Poplatky, ktoré súvisia so škôlkami, sme riešili v predchádzajúcom období. Zatiaľ o ich zvyšovaní neuvažujeme," dodala Macháčková.