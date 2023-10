Mesto Prievidza vybudovalo na Svätoplukovej ulici nové odstavné plochy

Prievidza 16. októbra (TASR) - Nové spevnené plochy na parkovanie pribudli na Svätoplukovej ulici v Prievidzi. Vodiči tam majú k dispozícii 14 miest na parkovanie. Do výstavby plôch investovala samospráva približne 120.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Parkovacie miesta vybudovala samospráva z plastových zatrávňovacích tvárnic so zatrávnenou výplňou. "Tento materiál sa použil z dôvodu dodržania územného plánu mesta pre časť sídliska Píly, v zmysle ktorého je riešenie problematiky nedostatku odstavných plôch nutné riešiť bez nároku na zábery verejnej zelene," vysvetlila vedúca oddelenia výstavby mestského úradu Andrea Nikmonová.



Vzhľadom na nevyhovujúce šírkové pomery dodávateľ v rámci stavby rozšíril aj miestnu komunikáciu o 1,4 metra pred parkovacími miestami, rovnako zrealizoval kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie pred bytovým domom číslo 92 a rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie pred bytovým domom číslo 88. "Oprava spočívala v odstránení pôvodnej vrchnej vrstvy asfaltu, odfrézovaní vrstvy betónu, opravení podkladu a následne zrealizovaní novej obrusnej a ložnej vrstvy asfaltu," konkretizovala Krajčiová.



Dodávateľom prác bola spoločnosť Strabag. Stavbu úrad skolauduje do konca októbra.