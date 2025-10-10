< sekcia Regióny
Mesto Prievidza vybuduje na Nábreží sv. Cyrila nové parkovacie miesta
Nová spevnená plocha bude mať kapacitu 21 kolmých parkovacích miest.
Autor TASR
Prievidza 10. októbra (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí na Nábreží sv. Cyrila výstavbu nových parkovacích miest i prístupovej cesty. So stavebnými prácami za viac ako 237.000 eur začne vybraná firma v tomto období, priniesť majú lepšiu organizáciu dopravy i kvalitnejší verejný priestor. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Nová spevnená plocha bude mať kapacitu 21 kolmých parkovacích miest. „Súčasťou projektu je aj úprava existujúcich kapacít, 14 pôvodných parkovacích miest zostane zachovaných bez úprav a 29 prejde rekonštrukciou so zámerom zlepšiť bezpečnosť a prehľadnosť,“ spresnila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Projekt počíta aj s vybudovaním novej prístupovej komunikácie, ktorá zabezpečí plynulejšie dopravné napojenie k parkovacím miestam a prispeje k lepšiemu usmerneniu dopravy pred bytovými domami číslo 35 až 41.
Zmluvu o dielo na vybudovanie spevnených plôch podpísala radnica so spoločnosťou Ing. Peter Ošvát - Open začiatkom októbra. Celková hodnota prác predstavuje 237.488,79 eura.
„Projekt pripravilo mesto v úzkej spolupráci s obyvateľmi lokality, domovými dôverníkmi a poslancami výboru volebného obvodu číslo I. Stanoviská obyvatelia mestu doručili písomne, telefonicky aj osobne a radnica ich zohľadnila v ďalších krokoch. Ide o príklad konštruktívneho dialógu medzi samosprávou a občanmi, v ktorom sa spája praktickosť riešení s ohľadom na životné prostredie,“ skonštatovala Beňadiková.
V rámci prípravy výstavby bude podľa nej nevyhnutné odstrániť 41 drevín, ktoré sa nachádzajú v mieste plánovaných úprav. „Mesto však nezabúda na ekologickú zodpovednosť - súčasťou projektu je náhradná výsadba 20 nových stromov, z toho desať priamo v blízkosti parkovacích plôch a ďalších desať v okolí. Tento prístup zabezpečí, že aj po dokončení prác zostane územie zelené a príjemné na bývanie,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Investícia zahŕňa tri stavebné objekty - komunikácie a spevnené plochy, dažďovú kanalizáciu i verejné osvetlenie. Zhotoviteľ zabezpečí aj odborný ornitologický posudok pri výrube mimo vegetačného obdobia, geodetické práce pred aj po výstavbe a všetky potrebné povolenia vrátane projektu dočasného dopravného značenia a uzáver počas prác.
