Mesto Prievidza vymieňa dlažbu na Ulici M. Mišíka pri námestí

Prievidza 18. novembra (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečuje opravy ďalších komunikácií v meste. V týchto dňoch začala s prácami na výmene dlažby na Ulici M. Mišíka v priestore pred vstupom na Námestie slobody, informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Práce zahŕňajú výmenu dlažobných kociek na chodníku v častiach, kde sú zničené alebo kde došlo k poklesom kociek. Práce by mali zrealizovať do konca tohto mesiaca," spresnil Ďureje.



Oprava chodníka si vyžiadala i čiastočné dopravné obmedzenia. "Z dôvodu úplnej uzávery časti miestnej komunikácie žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky, ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác a rešpektovanie zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia," ozrejmil hovorca mesta.



V závere októbra začali stavbári i s opravou chodníka na Športovej ulici pred materskou školou. "Predmetom prác je odstránenie jestvujúcich obrubníkov a krytov, následne sa pristúpi k uloženiu nových obrubníkov a asfaltov. Opravu by mali dokončiť ešte tento týždeň," dodal Ďureje.