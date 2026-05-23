Mesto Prievidza využije financie z rezervného fondu na splátky úverov
Autor TASR
Prievidza 23. mája (TASR) - Mesto Prievidza využije časť rezervného fondu vo výške viac ako 1,5 milióna eur na úhradu splátok istín návratných zdrojov financovania. Druhá zmena rozpočtu, ktorú na svojom májovom rokovaní schválili mestskí poslanci, počíta i so zapojením financií na terénnu sociálnu prácu.
Príjmová časť rozpočtu sa znížila o 3.149.165 eur, o rovnakú sumu sa znížila i jeho výdavková časť. Po druhej zmene je rozpočet vyrovnaný, jeho celkové príjmy, ako i celkové výdavky sú zhodne vo výške 84.171.059 eur.
„Rozpočet na rok 2026 sme koncipovali pod sankciami dlhovej brzdy a museli sme ho nejakým spôsobom zreálniť, pretože sme ho doslova nafúkli ako východisko pre rok 2027. Rozpočet na rok 2027 by sme totiž museli schvaľovať pod sankciami dlhovej brzdy len v medziach výdavkov tohto roka,“ vysvetlil vedúci ekonomického odboru mestského úradu Peter Mendel.
Radnica sa tak podľa neho snažila niektoré položky zreálniť a priblížiť ich ku skutočnosti, zníženie o viac ako tri milióny eur sa týkalo len niektorých projektov. „Ide napríklad o projekt rekonštrukcie Základnej školy na Rastislavovej ulici, kde sme sa chceli uchádzať o zdroje vo výške 4,9 milióna eur, ktorý sme nakoniec stiahli a ideme ho prehodnocovať. Inými položkami sú preplatok zo SAD Prievidza, rôzne dobropisy i aktualizácia ďalších väčších súm, ktoré mali za následok tento rozdiel v rozpočte,“ spresnil.
Zmena rozpočtu počíta i s navýšením, respektíve presunom financií na národný projekt terénnej sociálnej práce. Mesto ho realizuje na základe zmluvy o spolupráci, ktorú uzatvorilo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Na úhradu splátok istín úverov dá samospráva sumu 1.529.385 eur. Mestskí poslanci zároveň odobrili preklasifikovanie účelu použitia schválených úverových zdrojov v roku 2025 vo výške 500.000 eur na úhradu kapitálových výdavkov schválených v tohtoročnom rozpočte, ako i aktualizáciu kontokorentného úveru vo výške 600.000 eur na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, s lehotou splatnosti k 30. júnu 2027.
Mesto ku koncu minulého roka dlžilo 7.964.882,03 eura, úverové zdroje z bánk z celkového dlhu mesta tvorili viac ako 7,5 milióna eur, zvyšná časť sú návratné finančné výpomoci.
