Mesto Prievidza začalo s distribúciou vreciek na kuchynský odpad

Prievidza 21. októbra (TASR) - Mesto Prievidza začalo s distribúciou biodegradovateľných vreciek na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) do domácností. Vrecká dostanú obyvatelia od samosprávy bezplatne po druhý raz, informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Vrecká na kuchynský odpad doručíme obyvateľom, ktorí platia poplatok za komunálny odpad. Celkovo ide o 19.400 domácností, pričom jedna domácnosť dostane rolku s 25 kusmi vrecúšok," konkretizoval Ďureje.



Na zber kuchynského odpadu je podľa neho nutné používať výlučne kompostovateľné vrecúška s certifikátom. "Igelitové vrecká nie sú na zber tohto druhu vhodné. Používať je možné aj papierové vrecká, ktoré sú na to určené. Takisto je v poriadku, ak je BRKO nasypaný alebo vhodený do hnedej zberovej nádoby bez vrecúška," pripomenul.