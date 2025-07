Mesto Prievidza začalo s polievaním ulíc vodou

Prievidza 3. júla (TASR) - Samospráva Prievidze pristúpila vo štvrtok v súvislosti s horúčavami k polievaniu ulíc na území mesta. S kropením komunikácií plánuje pokračovať i v nasledujúcich dňoch. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Mesto sa na letné obdobie pripravilo už pred časom. Na Námestí slobody a Námestí J. C. Hronského sú už v prevádzke vodné hmly, rovnako je k dispozícii aj fontána na Námestí slobody. V meste sa nachádzajú tri pitné fontánky - dve na Námestí slobody a jedna na Námestí J. C. Hronského pri hoteli, všetky sú v plnej prevádzke.



Opatrenia, ktoré zohľadňujú vyššie teploty, prijali aj v zariadení pre seniorov. „Ide predovšetkým o upravený pitný režim pre klientov, prispôsobenie oblečenia, presun aktivít do skorých ranných hodín a odporúčanie tráviť čas vo vnútorných priestoroch,“ konkretizovala hovorkyňa mesta.