< sekcia Regióny
Mesto Prievidza začalo s revitalizáciou športovej zóny na Mládeži
Primátorka Katarína Macháčková skonštatovala, že projekt významným spôsobom zlepší bývanie obyvateľov v tejto časti mesta.
Autor TASR
Prievidza 18. augusta (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí revitalizáciu športovej zóny na sídlisku Mládež. Financie na úpravu areálu za 161.000 eur získala z Programu Slovensko, s prácami začal vybraný dodávateľ v polovici augusta. Revitalizáciou z mimorozpočtových zdrojov prejde v nasledujúcom období i samotný vnútroblok na Ulici M. Mišíka.
„Hlavným cieľom projektu Športová zóna na Ulici M. Mišíka v Prievidzi je vytvoriť voľne prístupný športový areál, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám a zároveň prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta,“ informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Projekt podľa nej kladie dôraz na environmentálne vhodné riešenia a ponúkne moderné, bezpečné a funkčné vybavenie pre aktívne trávenie voľného času.
Primátorka Katarína Macháčková skonštatovala, že projekt významným spôsobom zlepší bývanie obyvateľov v tejto časti mesta. „Vznikne tu moderné, bezbariérové, inkluzívne ihrisko s gumovými podložkami, osvetlením a hernými prvkami, ktoré budú môcť využívať menšie deti i deti vyššieho veku,“ priblížila primátorka.
Športová zóna vznikne vo vnútornej časti bloku medzi Ulicou M. Mišíka a Šumperskou ulicou, jej súčasťou bude multifunkčné ihrisko, fitnes zostava pre cvičenie pod holým nebom, stolnotenisový stôl, stojany na bicykle, parkové lavičky i atypické betónové bloky na sedenie. Na herných plochách a prístupových komunikáciách budú bezpečnostné a vodopriepustné povrchy.
Zhotoviteľom prác je spoločnosť Colas Slovakia. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 161.000 eur, pričom mesto sa na financovaní prác bude podieľať ôsmimi percentami z celkových nákladov.
Macháčková avizovala, že radnica zabezpečí okrem vybudovania športovej zóny i rekonštrukciu vnútrobloku. „Zahŕňať bude rekonštrukciu chodníkov, revitalizáciu zelene, doplnenie nových lavičiek, odpadkových košov a moderného osvetlenia, aby tu vznikol zaujímavý športovo-relaxačný areál pre všetky generácie,“ doplnila.
Náklady na revitalizáciu vnútrobloku, ktoré bude samospráva financovať rovnako z fondov Európskej únie, sú podľa nej vo výške približne 400.000 eur, s prácami začne vybraný dodávateľ v najbližších dňoch. „Spolu do tejto lokality investujeme viac ako 500.000 eur, všetko by malo byť hotové do konca tohto kalendárneho roka,“ dodala.
„Hlavným cieľom projektu Športová zóna na Ulici M. Mišíka v Prievidzi je vytvoriť voľne prístupný športový areál, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám a zároveň prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta,“ informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Projekt podľa nej kladie dôraz na environmentálne vhodné riešenia a ponúkne moderné, bezpečné a funkčné vybavenie pre aktívne trávenie voľného času.
Primátorka Katarína Macháčková skonštatovala, že projekt významným spôsobom zlepší bývanie obyvateľov v tejto časti mesta. „Vznikne tu moderné, bezbariérové, inkluzívne ihrisko s gumovými podložkami, osvetlením a hernými prvkami, ktoré budú môcť využívať menšie deti i deti vyššieho veku,“ priblížila primátorka.
Športová zóna vznikne vo vnútornej časti bloku medzi Ulicou M. Mišíka a Šumperskou ulicou, jej súčasťou bude multifunkčné ihrisko, fitnes zostava pre cvičenie pod holým nebom, stolnotenisový stôl, stojany na bicykle, parkové lavičky i atypické betónové bloky na sedenie. Na herných plochách a prístupových komunikáciách budú bezpečnostné a vodopriepustné povrchy.
Zhotoviteľom prác je spoločnosť Colas Slovakia. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 161.000 eur, pričom mesto sa na financovaní prác bude podieľať ôsmimi percentami z celkových nákladov.
Macháčková avizovala, že radnica zabezpečí okrem vybudovania športovej zóny i rekonštrukciu vnútrobloku. „Zahŕňať bude rekonštrukciu chodníkov, revitalizáciu zelene, doplnenie nových lavičiek, odpadkových košov a moderného osvetlenia, aby tu vznikol zaujímavý športovo-relaxačný areál pre všetky generácie,“ doplnila.
Náklady na revitalizáciu vnútrobloku, ktoré bude samospráva financovať rovnako z fondov Európskej únie, sú podľa nej vo výške približne 400.000 eur, s prácami začne vybraný dodávateľ v najbližších dňoch. „Spolu do tejto lokality investujeme viac ako 500.000 eur, všetko by malo byť hotové do konca tohto kalendárneho roka,“ dodala.