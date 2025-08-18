Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Prievidza začalo s revitalizáciou športovej zóny na Mládeži

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Primátorka Katarína Macháčková skonštatovala, že projekt významným spôsobom zlepší bývanie obyvateľov v tejto časti mesta.

Autor TASR
Prievidza 18. augusta (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí revitalizáciu športovej zóny na sídlisku Mládež. Financie na úpravu areálu za 161.000 eur získala z Programu Slovensko, s prácami začal vybraný dodávateľ v polovici augusta. Revitalizáciou z mimorozpočtových zdrojov prejde v nasledujúcom období i samotný vnútroblok na Ulici M. Mišíka.

„Hlavným cieľom projektu Športová zóna na Ulici M. Mišíka v Prievidzi je vytvoriť voľne prístupný športový areál, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám a zároveň prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta,“ informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Projekt podľa nej kladie dôraz na environmentálne vhodné riešenia a ponúkne moderné, bezpečné a funkčné vybavenie pre aktívne trávenie voľného času.

Primátorka Katarína Macháčková skonštatovala, že projekt významným spôsobom zlepší bývanie obyvateľov v tejto časti mesta. „Vznikne tu moderné, bezbariérové, inkluzívne ihrisko s gumovými podložkami, osvetlením a hernými prvkami, ktoré budú môcť využívať menšie deti i deti vyššieho veku,“ priblížila primátorka.

Športová zóna vznikne vo vnútornej časti bloku medzi Ulicou M. Mišíka a Šumperskou ulicou, jej súčasťou bude multifunkčné ihrisko, fitnes zostava pre cvičenie pod holým nebom, stolnotenisový stôl, stojany na bicykle, parkové lavičky i atypické betónové bloky na sedenie. Na herných plochách a prístupových komunikáciách budú bezpečnostné a vodopriepustné povrchy.

Zhotoviteľom prác je spoločnosť Colas Slovakia. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 161.000 eur, pričom mesto sa na financovaní prác bude podieľať ôsmimi percentami z celkových nákladov.

Macháčková avizovala, že radnica zabezpečí okrem vybudovania športovej zóny i rekonštrukciu vnútrobloku. „Zahŕňať bude rekonštrukciu chodníkov, revitalizáciu zelene, doplnenie nových lavičiek, odpadkových košov a moderného osvetlenia, aby tu vznikol zaujímavý športovo-relaxačný areál pre všetky generácie,“ doplnila.

Náklady na revitalizáciu vnútrobloku, ktoré bude samospráva financovať rovnako z fondov Európskej únie, sú podľa nej vo výške približne 400.000 eur, s prácami začne vybraný dodávateľ v najbližších dňoch. „Spolu do tejto lokality investujeme viac ako 500.000 eur, všetko by malo byť hotové do konca tohto kalendárneho roka,“ dodala.
