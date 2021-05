Mesto Prievidza začína so zberom kuchynského odpadu

Prievidza 6. mája (TASR) - Mesto Prievidza začína so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Spolu s technickým zabezpečením zberu spúšťa aj informačnú kampaň. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Povinnosť zberu BRKO samospráve vyplynula zo zákona o odpadoch. "Na stojiskách zberu komunálneho odpadu postupne pribúdajú nádoby na kuchynský odpad, každá domácnosť dostane v týchto dňoch na zber biodegradovateľné vrecká," ozrejmil Ďureje.



Na stojiskách kontajnerov v zastavanej hromadnej bytovej výstavbe samospráva postupne rozmiestňuje hnedé nádoby s objemom 140 litrov, do ktorých patrí BRKO. Tento druh odpadu do nich môžu ľudia dať len v biodegradovateľných vrecúškach. Pri rodinných domoch patrí tento odpad do hnedých nádob s objemom 120 litrov. Vrecúško s bioodpadom následne poputuje do zariadenia na spracovanie odpadov.



"Frekvencia vývozu nádob na BRKO je stanovená v zmysle legislatívy o odpadoch. V rodinných domoch sa bude zbierať spolu s odpadom zo záhrad s frekvenciou vývozu raz týždenne. Pri hromadnej bytovej výstavbe budú hnedé nádoby vyvážané dvakrát týždenne," dodal Ďureje.