Mesto Prievidza začne s prevádzkou jaslí v marci

Prievidza 19. januára (TASR) - Prievidzská samospráva začne od marca poskytovať novú sociálnu službu v podobe mestských jaslí. Hlavným cieľom projektu, na ktorý mesto v minulosti získalo nenávratné finančné prostriedky, je vytvoriť podmienky na zosúladenie rodinného a pracovného života obyvateľov a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Mestské jasle sú umiestnené v samostatnom pavilóne v areáli materskej školy na Ulici A. Mišúta. "Objekt je koncipovaný ako bezbariérový a pozostáva z dvoch oddelení. Každé disponuje šatňou, herňou a miestnosťou, ktorá slúži ako spálňa s celkovou kapacitou 20 detí. Samozrejmosťou sú sociálne zariadenia vybavené okrem umývadiel a toaliet aj sprchou a prebaľovacím pultom," priblížila Krajčiová.



Pri vstupe podľa nej nechýba ani samostatná miestnosť na uloženie kočíkov, jedlá budú pripravovať v priľahlom hospodárskom pavilóne a následne ich prepravia do prípravne jedál jednotlivých tried, kde ich budú servírovať. Zmien sa dočkalo aj detské ihrisko, ktoré sa rozšírilo o nové herné prvky a novú výsadbu.



Jasle sú určené pre všetky deti vo veku od jedného do troch rokov. Poplatok za celodennú starostlivosť je určený na 375 eur za mesiac. Záujemcovia o umiestnenie detí nájdu prihlášku spolu s pokynmi a bližšími informáciami na stránke mesta Prievidza v časti školstvo a sociálne oddelenie.