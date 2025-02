Mesto Prievidza zrekonštruuje lávku ponad železnicu

Prievidza 9. februára (TASR) - Lávku ponad železničnú trať pri sídlisku Zapotôčky v Prievidzi mesto plánuje zrekonštruovať. Obnovu si vyžiadal jej zlý stav, samospráva ju chce zrealizovať ešte v tomto roku.



"Dôvodom pre rekonštrukciu je zlý stavebno-technický stav, a to hlavne oceľových konštrukcií, kde sme pozorovali korózie. Rozdrobený je aj povrch mostovky, sú tam preliačiny, kde sa zdržujú zrážky, a obmedzuje to chôdzu obyvateľov," opísala vedúca oddelenia stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Rekonštrukcia bude podľa nej zahŕňať odstránenie betónovej mostovky, odstránenie trapézových plechov, obnovu poškodených náterov, odstránenie nefunkčných oceľových konštrukcií pre osvetlenie a očistenie samotnej strešnej konštrukcie.



Náklady na rekonštrukciu radnica odhadla na približne 280.060 eur, financie na tento účel vyčlenila v tohtoročnom rozpočte. Samotná rekonštrukcia by mala podľa odhadu samosprávy potrvať šesť mesiacov.



Lávka prepája sídlisko Zapotôčky so sídliskom Žabník, Starým mestom, ale hlavne s autobusovou a železničnou stanicou. Je v majetku mesta, nachádza sa na mestských pozemkoch, časť z nich patrí Železniciam SR.