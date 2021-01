Mesto Prievidza zvýšilo dotácie na prevádzku a mzdy v školách

Prievidza 3. januára (TASR) - Samospráva Prievidze navýšila dotácie na mzdy a prevádzku v školách zriadených na území mesta. Poskytnutie vyššej sumy príspevkov premietlo i do všeobecne záväzného nariadenia, ktoré začalo platiť 1. januára.



"Toto VZN určuje výšku dotácie na rok 2021. Napriek zlej ekonomickej situácii mesto Prievidza navyšuje celkovú sumu dotácie o 265.000 eur," spresnila vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu Beáta Révayová.



Na každé dieťa v zariadeniach tak samospráva podľa nej dá viac financií, ide o zariadenia v originálnych kompetenciách, čiže materské školy (MŠ), školské jedálne (ŠJ), školské kluby detí (ŠKD), základné umelecké školy (ZUŠ) a centrum voľného času (CVČ).



Neštátnemu, prípadne cirkevnému zriaďovateľovi škôl na území mesta poskytne samospráva 88 percent zo sumy, ktorú vynaloží na žiaka v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. To pripomienkovala Piaristická spojená škola F. Hanáka, podľa ktorej niektoré obce alebo mestá dávajú 100-percentnú alebo vyššiu dotáciu. "Zákon určuje, že výška dotácie môže byť minimálne 88 percent. My sme robili malý prieskum, ktoré mestá sa k tomu ako stavajú. Čo je podstatné, pri určení výšky dotácie nie sú dôležité percentá, ale suma. Teda konkrétna suma, ktorá je určená percentami," ozrejmila Révayová.



Z prieskumu radnice podľa nej vyplynulo i to, že hoci mesto určilo dotáciu len vo výške 88 percent, dotácia, ktorú dáva neštátnym zriaďovateľom, je podstatne vyššia ako v mestách a obciach, kde dávajú 90 alebo 100 percent. "Je to spôsobené aj tým, že mestá majú voľnú ruku pri jednotlivých zložkách, ktoré tvoria dotáciu a započítavajú ich do rozpočtu. Sú to mzdy, poistné fondy, transfery, tovary a služby. Mesto ich započítava v plnom rozsahu, ako ich prideľuje školám," dodala.