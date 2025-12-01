< sekcia Regióny
Mesto pripravuje 21. ročník benefičnej Handlovskej kapustnice
Handlovská kapustnica je zároveň tak, ako po minulé roky, spomienkou na bývalého starostu obce Lipník Ľudovíta Vojtka a bývalého starostu Veľkej Čause Dušana Ďurdinu.
Autor TASR
Handlová 1. decembra (TASR) - Mesto Handlová pripravuje 21. ročník benefičnej Handlovskej kapustnice. Podujatie bude tento rok 13. decembra, tímy, ktoré majú záujem variť polievku, sa môžu registrovať do 5. decembra. Popri Handlovskej kapustnici samospráva pripravila v rámci programu Po stopách zemepánov Trenčianskeho kraja na 13. decembra i ďalšie aktivity. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Tento rok bude handlovské námestie obohatené už na Handlovskej kapustnici o klzisko a sprievodný program do 16.00 h. Preto čím viac tímov sa nahlási, tým viac si Handlová užije peknú predvianočnú atmosféru,“ uviedla Paulínyová.
Do Handlovej tiež podľa nej zavíta Henrich Kricker - zemepán mesta. „Súčasťou Handlovskej kapustnice bude nielen bohatý program, ale tiež zbieranie nálepiek v rámci projektu Po stopách zemepánov, rovnako stánky s tovarom,“ doplnila.
V sprievodnom programe benefičného podujatia sa predstaví Slašťanská kapela, A'cappella Voising a zoskupenie Rios. Doplní ich živý betlehem.
Mesto v rámci projektu Po stopách zemepánov pripravilo i ďalšie aktivity. Obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť vystúpiť na handlovskú kostolnú vežu, absolvovať prehliadku kostola, využiť korčuľovanie na syntetickom klzisku či vyraziť si mincu s motívom Bojnického panstva. Súčasťou programu budú i tvorivé dielne a spoznávanie oblohy.
Handlovská kapustnica je zároveň tak, ako po minulé roky, spomienkou na bývalého starostu obce Lipník Ľudovíta Vojtka a bývalého starostu Veľkej Čause Dušana Ďurdinu, dlhoročných spoluorganizátorov podujatia. Nultý ročník kapustnice vznikol vďaka trom handlovským podnikateľom. O tom, kam poputuje výťažok z predaja, rozhoduje vždy Združenie obcí handlovskej doliny. V minulosti podporilo škôlky v doline, sociálne slabšie rodiny, deti z bytového domu v Prešove, ktorý zasiahol požiar, či Mobilný hospic sv. Lujza.
