Mesto pripravuje postup na vypratanie niektorých garáží na Drieňovej

Bratislava 15. marca (TASR) – Tento týždeň by mal byť pripravený postup umožňujúci sprístupnenie niektorých priestorov v garážovom dome na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove, ktorý začiatkom marca zasiahol požiar. Týka sa to len tých priestorov, ktorých vypratanie povoľuje statika. Informuje o tom Bratislavské garážové družstvo (BGD), ktorý je majiteľom.



"Správa BGD v spolupráci s Políciou SR pripraví do stredy (16. 3.) postup umožňujúci sprístupnenie garážových priestorov, ktoré v zmysle rozhodnutia statika môžu byť vypratávané. Zároveň budú vyznačené výstražnou páskou priestory, do ktorých nebude umožnený vstup," informuje družstvo na webovej stránke, kde nájdu majitelia alebo nájomcovia garáží všetky informácie.



Objekt je v súčasnosti zamknutý, oplotený a nepretržite strážený súkromnou bezpečnostnou službou. Večer v okolí pravidelne hliadkuje polícia. "Nie sme schopní postaviť tam strážnikov na účet mesta, ale určite budeme pre bezpečnosť hliadkovať na tomto mieste vo zvýšenej miere," poznamenal starosta Ružinova Martin Chren.



Rozumie tomu, že majitelia garáží by sa tam chceli ísť pozrieť, pripomína však, že statik na základe posudku vymedzil priestory, kde by sa dalo organizovane dostať. Ak by sa tam chcel niekto dostať "na vlastnú päsť", bolo by to podľa neho značným rizikom. "Statika je narušená, nie je možné tam ísť individuálne," podotkol Chren.



Mestská časť sa bude podľa starostu snažiť vplývať na to, aby sa pri riešení problému nezhoršila kvalita života v okolí. Ochotu pomôcť deklaroval aj na stretnutí s predsedom predstavenstva BGD. Ubezpečil, že na mieste garážového domu nevznikne žiadny vysoký vežiak, z miesta by sa nemal stať ani ďalší skelet. "Ak to bude možné, budeme sa snažiť pomôcť pri riešení problému s búraním budovy a hľadaním alternatívy," poznamenal na margo participácie Chren. O akýchkoľvek budúcich riešeniach je však podľa neho predčasné hovoriť.



Bolo zároveň prisľúbené, že v blízkom okolí garážového domu nebudú majitelia áut postihovaní za parkovanie na chodníkoch, keďže od marca je zakázané parkovať na chodníkoch mimo vyznačených miest aj pri zachovaní priestoru 1,5 metra pre chodcov.



Pri požiari mohlo zhorieť 100 až 200 áut.