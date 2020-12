Mesto Revúca hľadá dobrovoľníkov do zariadenia opatrovateľskej služby

Revúca 15. decembra (TASR) – Mesto Revúca hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomohli v Zariadení opatrovateľskej služby Cilka v súvislosti s preťaženosťou a nedostatkom zamestnancov. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Podľa primátora Júliusa Buchtu je situácia v zariadení kritická, keďže nielen klienti, ale aj zamestnanci boli v širšom rozsahu pozitívne testovaní. Dodal, že aj celková situácia okolo ochorenia COVID-19 sa v meste mierne zhoršuje. „Rozšírili sa nám dve ohniská nákazy a v širšom okolí vidieť, že čím ďalej, tým viac ľudí musí zostávať v karanténe, či už je to z dôvodu ich osobnej pozitivity alebo rodinných príslušníkov,“ uviedol.



Druhým epicentrom nákazy je podľa neho lokalita na Uliciach SNP a 1. mája. „Títo ľudia doniesli koronavírus do Revúcej z firmy v Hnúšti, kde sú zamestnaní. Neviem z akého dôvodu tá firma ešte nie je zatvorená a stále sa nám to tu nejakým spôsobom šíri,“ podotkol.