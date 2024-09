Mesto Revúca sa uchádza o 765.000 eur na rekonštrukciu piatich ulíc

Revúca 16. septembra (TASR) - Mesto Revúca chce zrekonštruovať cesty a chodníky na piatich uliciach. V rámci projektu zameraného na podporu dostupnosti služieb pre marginalizované rómske komunity sa uchádza o dotáciu vo výške 765.000 eur. Zámer odobrili poslanci mesta na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Financie na rekonštrukciu ulíc chce samospráva získať prostredníctvom výzvy Úradu vlády SR, ktorej cieľom je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov MRK. Samospráva by chcela v rámci projektu rekonštruovať cesty a chodníky na Ulici Prvého Slovenského gymnázia, Slovenského národného povstania, Štúrovej, 1. Mája a J. Kordoša.



"Zamerali sme sa na najväčšie sídlisko s MRK. Časť ciest tu už bola rekonštruovaná, chceli by sme to dotiahnuť vcelku. Tie chodníky od výstavby sídliska neboli vôbec robené," skonštatoval na zasadnutí MsZ vedúci odboru výstavby a dopravy mestského úradu Ivan Rusnák.



Celkové náklady na rekonštrukciu piatich ulíc samospráva odhaduje na 765.000 eur, spoluúčasť samospráv je v rámci výzvy nulová. Časť prác v odhadovanej výške približne 60.000 eur však bude mesto v prípade získania financií pravdepodobne hradiť z vlastných zdrojov.



"Tieto neoprávnené náklady predstavujú úseky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Sú vo vlastníctve súkromných osôb alebo neznámych vlastníkov. Pokiaľ tú rekonštrukciu chceme urobiť vcelku, musíme počítať aj s týmito nákladmi," vysvetlil Rusnák s tým, že neoprávnené náklady by samospráva hradila pravdepodobne z rezervného fondu.