< sekcia Regióny
Mesto Ružomberok ocenilo najlepších športovcov mesta za rok 2025
V kategórii najlepší dospelí športovci boli ocenení Tibor Tišťan za plávanie a Oľga Jackovecová za basketbal.
Autor TASR
Ružomberok 23. februára (TASR) - Mesto Ružomberok uplynulý týždeň ocenilo najlepších športovcov mesta za rok 2025. Podujatie sa konalo za účasti primátora Ľubomíra Kubáňa a vedenia mesta, členov Komisie pre šport pri Mestskom zastupiteľstve v Ružomberku i predstaviteľov športových klubov. Samospráva o tom informovala na webe.
V kategórii najlepší dospelí športovci boli ocenení Tibor Tišťan za plávanie a Oľga Jackovecová za basketbal. Medzi najlepšími športovcami v kategórii mládež získali ocenenie Tomáš Buc za plávanie, Jakub Holubčík za stolný tenis, Michal Kľuska za športové lezenie, Tibor Lacina za volejbal a Tobias Ján Mirko za futbal.
Kategóriu skokan roka vyhrala za futbal Emma Kenderová, reprezentantka U 15, ktorá v štrnástich rokoch pravidelne hráva za kategóriu U 19.
V kategórii telesne hendikepovaní športovci bola ocenená Alena Kánová za stolný tenis. Kategóriu masters vyhral Ľubomír Tužinský takisto za stolný tenis.
Najlepším dospelým kolektívom mesta sa stalo družstvo žien Mestského basketbalového klubu (MBK) Ružomberok, ktoré sa umiestnilo na druhom mieste v Slovenskom pohári, treťom mieste v extralige a v Stredoeurópskej ženskej lige. Kapitánka družstva žien MBK Ružomberok Andrea Andělová za celý tím prevzala aj Cenu primátora za triumf v Slovenskom pohári.
Medzi najlepšími mládežníckymi kolektívmi bolo ocenené družstvo junioriek MBK Ružomberok, družstvo mladších žiakov U 13 Mestského futbalového klubu Ružomberok a družstvo dorastencov Športového klubu stolného tenisu Ružomberok.
Objavom roka sa stalo družstvo starších žiakov Mestského hokejového klubu Ružomberok, ktoré sa prebojovalo na majstrovstvá Slovenska ako prvý tím z klubu.
V kategórii tréner roka ocenili Tomáša Vargu z Volejbalového klubu VK One Ružomberok, ktorý pôsobí ako predseda a tréner dievčenských družstiev.
Ocenenie športová osobnosť mesta získali Igor Frič, Branislav Kasanický, Milan Kašák, Milan Hajtmanský, Tibor Letko, Erik Kendera, Štefan Stach a Ladislav Valent.
V kategórii najlepší dospelí športovci boli ocenení Tibor Tišťan za plávanie a Oľga Jackovecová za basketbal. Medzi najlepšími športovcami v kategórii mládež získali ocenenie Tomáš Buc za plávanie, Jakub Holubčík za stolný tenis, Michal Kľuska za športové lezenie, Tibor Lacina za volejbal a Tobias Ján Mirko za futbal.
Kategóriu skokan roka vyhrala za futbal Emma Kenderová, reprezentantka U 15, ktorá v štrnástich rokoch pravidelne hráva za kategóriu U 19.
V kategórii telesne hendikepovaní športovci bola ocenená Alena Kánová za stolný tenis. Kategóriu masters vyhral Ľubomír Tužinský takisto za stolný tenis.
Najlepším dospelým kolektívom mesta sa stalo družstvo žien Mestského basketbalového klubu (MBK) Ružomberok, ktoré sa umiestnilo na druhom mieste v Slovenskom pohári, treťom mieste v extralige a v Stredoeurópskej ženskej lige. Kapitánka družstva žien MBK Ružomberok Andrea Andělová za celý tím prevzala aj Cenu primátora za triumf v Slovenskom pohári.
Medzi najlepšími mládežníckymi kolektívmi bolo ocenené družstvo junioriek MBK Ružomberok, družstvo mladších žiakov U 13 Mestského futbalového klubu Ružomberok a družstvo dorastencov Športového klubu stolného tenisu Ružomberok.
Objavom roka sa stalo družstvo starších žiakov Mestského hokejového klubu Ružomberok, ktoré sa prebojovalo na majstrovstvá Slovenska ako prvý tím z klubu.
V kategórii tréner roka ocenili Tomáša Vargu z Volejbalového klubu VK One Ružomberok, ktorý pôsobí ako predseda a tréner dievčenských družstiev.
Ocenenie športová osobnosť mesta získali Igor Frič, Branislav Kasanický, Milan Kašák, Milan Hajtmanský, Tibor Letko, Erik Kendera, Štefan Stach a Ladislav Valent.