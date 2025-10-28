< sekcia Regióny
Mesto Ružomberok od novembra zmení pravidlá v spoplatnenom parkovaní
Novelizované pravidlá majú prispieť k efektívnejšiemu využívaniu parkovacích kapacít a zlepšeniu dostupnosti služieb v meste.
Autor TASR
Ružomberok 28. októbra (TASR) - V Ružomberku od 1. novembra nastávajú zmeny v podmienkach regulovaného parkovania. Zmeny sa týkajú bezplatného polhodinového parkovania jedenkrát za deň, polhodinovej tarifikácie za 0,50 eura, zjednotenia časov regulovaného parkovania v zónach či doplnenia niektorých ulíc do zón. Úpravou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Ružomberok, ktoré mestskí poslanci schválili ešte v júni, mesto reaguje na podnety od občanov, majiteľov prevádzok, ako aj od poslancov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
Novelizované pravidlá majú prispieť k efektívnejšiemu využívaniu parkovacích kapacít a zlepšeniu dostupnosti služieb v meste. „Majitelia prevádzok prezentovali na našom osobnom stretnutí názor, že pokles tržieb môže súvisieť so spoplatnením parkovania. Po spoločnej diskusii so všetkými zainteresovanými sme našli kompromis a bolo prijaté rozhodnutie o polhodinovej tarife a tiež o bezplatnom parkovaní v zónach regulovaného státia jedenkrát za deň,“ uviedol primátor mesta Ľubomír Kubáň.
Od novembra bude možné parkovať prvú polhodinu zdarma vo všetkých zónach jedenkrát za deň. „Bezplatné parkovanie budú môcť občania využiť jedenkrát, no počas polhodiny zdarma sa budú môcť medzi zónami i presúvať. Nulový lístok si však budú musieť zaregistrovať prostredníctvom SMS parkovacieho lístka alebo aplikácie pre mobilné telefóny,“ vysvetlil hovorca.
Hodinová tarifa za euro sa po novom mení na polhodinovú za 50 centov. Zmeny nastávajú aj v zjednotení časov regulácie parkovania. Vo všetkých zónach s výnimkou zóny č. 7 a zóny č. 1 bude spoplatnené parkovanie upravené do 20.00 h. Po zmenách vo všeobecne záväznom nariadení sa Ulica Vavra Šrobára presunula zo zóny č. 4 do zóny č. 5, Nábrežie M. R. Štefánika sa doplnilo do zóny č. 2 a Ulica D. Makovického do zóny č. 5.
Na železničnej stanici si okrem prvej bezplatnej polhodiny už bude možné zaplatiť 50 centov za každú ďalšiu polhodinu alebo 2,50 eura na celý deň. Novinkou, ktorá pribudla, je aj možnosť zakúpenia si viacdňového parkovacieho lístka a úprava parkovania vozidiel s parkovacím preukazom prepravujúcich fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré parkujú na vyznačených parkovacích miestach pre ŤZP.
Mestská polícia sa bude v prvom týždni účinnosti zmien, od 3. do 9. novembra, zameriavať na edukáciu o zmenách v parkovaní. „Usilujeme sa reflektovať všetky pripomienky a návrhy, ktoré od obyvateľov prichádzajú, k regulácii parkovania. Vyhodnocujeme ich a v prípade, že slúžia k skvalitneniu systému, zaradzujeme ich priebežne do zmien a doplnkov VZN,“ dodal primátor.
