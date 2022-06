Mesto Ružomberok podpísalo memorandum o spolupráci s papierňami

Ružomberok 9. júna (TASR) - Papierensko-celulózový podnik Mondi SCP podporí sumou viac ako jeden milión eur oblasti životného prostredia, komunity, zdravotníctva či športu v Ružomberku. Mesto zas garantuje papierňam pozitívny postoj k ich rozvojovým plánom. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré v tomto týždni podpísali predstavitelia mesta a papierní.



Najväčšia časť z balíka peňazí bude smerovať do oblasti zdravotníctva. Sumou 260.000 eur podporia osvetu zdravého životného štýlu. Finančným darom spoločnosť prispeje na rekonštrukciu chirurgického pavilónu ústrednej vojenskej nemocnice, ktorý v roku 2021 zasiahol požiar. "V týchto časoch je kľúčové, aby bolo mesto obklopené silnými hráčmi, ktorými papierne európskeho významu bezpochyby sú," skonštatoval primátor mesta Igor Čombor.



Spoločnosť podporí aj oblasť športu. Zo sumy 220.000 eur prispejú na športové aktivity aj fungovanie menších športových klubov. "Výrazná časť z vyhradenej sumy poputuje do klubu MFK Ružomberok," dodal hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo.



Ďalšiu časť memoranda tvorí oblasť životného prostredia. Dokument garantuje, že v roku 2022 budú papierne pokračovať v investíciách zameraných na ekologizáciu výrobných a prevádzkových systémov, v modernizácii systému na zachytávanie a likvidáciu zápachových plynov aj v modernizácii čističky odpadových vôd. Peniaze poputujú aj vybraným komunitným projektom, do oblasti vzdelávania či dôchodcom.



Súčasťou memoranda je podpora pri dodávkach tepla. "Mesto zabezpečuje distribúciu tepla pre obyvateľov a ďalšie subjekty prostredníctvom spoločnosti CZT Ružomberok. Výhradným dodávateľom tepla je Mondi SCP, ktorá plánuje výmenu starého kotla na biomasu za modernejší," vysvetlil Mydlo s tým, že nový kotol má predpoklady byť obojstranne efektívnejší a vytvorí priestor pre dodávky tepla v dlhodobom horizonte. To podľa jeho slov prinesie zábezpeku trhovo akceptovateľnej ceny pre obyvateľov mesta.