< sekcia Regióny
Mesto Ružomberok vyjadrilo ľútosť nad úmrtím folkloristky A. Hulejovej
Autor TASR
Ružomberok 10. apríla (TASR) - Mesto Ružomberok vyjadrilo ľútosť nad úmrtím slovenskej folkloristky a čestnej občianky mesta Anny Hulejovej. Speváčka ľudových piesní bola zároveň nositeľkou Pribinovho kríža II. triedy, ktorý jej bol udelený za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti ľudového umenia. Ako uviedla samospráva na sociálnej sieti, pochovaná bola vo štvrtok (9. 4.) na ružomberskom cintoríne.
„Jej prenikavý hlas roky sprítomňoval krásu našich ľudových tradícií, prinášal radosť, hrdosť i dojatie generáciám poslucháčov. No ešte viac než jej umelecký talent si budeme pamätať jej ľudskosť - pokoru, láskavosť a ochotu vypočuť si každého, kto sa na ňu obrátil. Bola ženou s veľkým srdcom, ktorá svojím spevom aj životom šírila dobro, pokoj a úctu k našim koreňom,“ podotkli z radnice.
Primátor mesta Ľubomír Kubáň dodal, že Anna Hulejová zostane navždy súčasťou kultúrneho dedičstva mesta Ružomberok a v spomienkach všetkých, ktorí ju mali česť poznať.
Rodáčka z obce Liptovské Sliače sa narodila v roku 1939 a od malička inklinovala k ľudovej piesni. Začínala vo folklórnych súboroch Sliačanka, Liptov a Partizán. Neskôr vystupovala s folklórnym súborom Radosť spod Salatína z Ružomberka. Účinkovala aj vo filme a spolupracovala so Slovenským rozhlasom. Spev Anny Hulejovej zaznel na folklórnych festivaloch po celej Európe, v USA, Latinskej Amerike, Mexiku či v Afrike.
