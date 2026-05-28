< sekcia Regióny
Mesto Ružomberok zjednosmernilo ulicu Do Dielca a Tichú ulicu
Cieľom zmien je upokojenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a odľahčenie najviac dopravne zaťažených úsekov v danej lokalite.
Autor TASR
Ružomberok 28. mája (TASR) - Mesto Ružomberok zjednosmernilo ulicu Do Dielca a Tichú ulicu, zároveň pristúpilo aj k zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu. Samospráva vo štvrtok informovala na sociálnej sieti, že cieľom zmien je upokojenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a odľahčenie najviac dopravne zaťažených úsekov v danej lokalite.
Návrh riešenia podľa radnice vychádza z projektovej dokumentácie, odborných odporúčaní a rokovaní za účasti mesta, projektanta, obyvateľov aj Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku.
„Aktuálnymi opatreniami reagujeme aj na podnety tamojších obyvateľov a petíciu, v ktorej občania upozorňovali najmä na zvýšenú záťaž komunikácií, prejazd nákladných vozidiel, stav ciest či ochranu inžinierskych sietí a žiadali riešenie neúnosného stavu,“ ozrejmili z mesta.
Návrh riešenia podľa radnice vychádza z projektovej dokumentácie, odborných odporúčaní a rokovaní za účasti mesta, projektanta, obyvateľov aj Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku.
„Aktuálnymi opatreniami reagujeme aj na podnety tamojších obyvateľov a petíciu, v ktorej občania upozorňovali najmä na zvýšenú záťaž komunikácií, prejazd nákladných vozidiel, stav ciest či ochranu inžinierskych sietí a žiadali riešenie neúnosného stavu,“ ozrejmili z mesta.