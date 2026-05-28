Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Regióny

Mesto Ružomberok zjednosmernilo ulicu Do Dielca a Tichú ulicu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Cieľom zmien je upokojenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a odľahčenie najviac dopravne zaťažených úsekov v danej lokalite.

Autor TASR
Ružomberok 28. mája (TASR) - Mesto Ružomberok zjednosmernilo ulicu Do Dielca a Tichú ulicu, zároveň pristúpilo aj k zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu. Samospráva vo štvrtok informovala na sociálnej sieti, že cieľom zmien je upokojenie dopravy, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a odľahčenie najviac dopravne zaťažených úsekov v danej lokalite.

Návrh riešenia podľa radnice vychádza z projektovej dokumentácie, odborných odporúčaní a rokovaní za účasti mesta, projektanta, obyvateľov aj Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku.

„Aktuálnymi opatreniami reagujeme aj na podnety tamojších obyvateľov a petíciu, v ktorej občania upozorňovali najmä na zvýšenú záťaž komunikácií, prejazd nákladných vozidiel, stav ciest či ochranu inžinierskych sietí a žiadali riešenie neúnosného stavu,“ ozrejmili z mesta.
.

Neprehliadnite

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov