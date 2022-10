Mesto Ružomberok zrušilo verejné obstarávanie na nakladanie s odpadmi

Ružomberok 19. októbra (TASR) - Mesto Ružomberok zrušilo verejné obstarávanie (VO) na nakladanie s odpadmi. Informovalo o tom na sociálnej sieti.



Ako dôvod mesto uviedlo, že neboli predložené viac ako dve ponuky. "Boli zadokumentované porušenia etických podmienok zákona o VO a súťažných podkladov, ktoré stanovujú základné pravidlá správania sa uchádzača a osôb vo vzťahu s verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ musí bez výnimky vylúčiť uchádzača alebo záujemcu, ak sa pokúsil získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, alebo je v konflikte záujmov. Ak by došlo k vylúčeniu jedného z uchádzačov, v súťaži by zostal už len jeden," vysvetlilo mesto s tým, že pre tieto skutočnosti komisia zrušila VO.



Ako pre TASR povedala riaditeľka tlačového odboru Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Janka Zvončeková, aktuálne v zmysle zákona plynie desaťdňová lehota na podanie prípadných námietok voči zrušeniu súťaže z dôvodov, ktoré uviedol verejný obstarávateľ. Preskúmanie zákonnosti zrušenia postupu verejného obstarávateľa k 18. októbru nebolo predmetom konania zo strany ÚVO.