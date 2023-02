Mesto Sabinov spúšťa ďalší ročník participatívneho rozpočtu

Sabinov 24. februára (TASR) - Sabinovčania sa môžu aktívne zapojiť do diania a rozhodovania v meste. Radnica spúšťa od 1. marca možnosť podávať žiadosti o realizáciu projektov v rámci participatívneho rozpočtu. Tohto roku je na tento účel schválený rozpočet vo výške 5000 eur.



Ako informuje radnica na svojej webstránke, v minulých rokoch sa podarilo napríklad vybudovať a dovybaviť altánok na Šanci, zrekonštruovať ihrisko pri bývalej Obchodnej akadémii, podporiť Dia deň či doplniť detské ihrisko o nové hracie prvky.



Podrobné informácie sú zverejnené na webstránke mesta www.sabinov.sk. Žiadosť je možné podať elektronicky emailom na adresu msu@sabinov.sk, osobne v podateľni, poštou alebo vyplnením elektronického formulára. Ako uvádza radnica, akceptované budú aj žiadosti, ktoré budú zaslané voľne písanou formou, avšak musia byť dodržané formálne náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať. Žiadosti je možné podávať do 31. marca.



Projekt môže byť zameraný na úpravy verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia a jeho zveľadenie, voľnočasové aktivity, ako aj infraštruktúru a občiansku vybavenosť.



Žiadosti môžu podávať občania s trvalým pobytom v meste Sabinov vo veku minimálne 15 rokov, občianske združenia a neziskové organizácie so sídlom v Sabinove. Rovnako i organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ak charakter ich aktivít spočíva v pôsobení na území mesta Sabinov a podieľajú sa na nich Sabinovčania.