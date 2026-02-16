Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Šahy pripravuje prvú etapu revitalizácie Hlavného námestia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Za posledných 30 rokov vzniklo niekoľko návrhov na revitalizáciu Hlavného námestia.

Autor TASR
Šahy 16. februára (TASR) - Mesto Šahy pripravuje prvú etapu revitalizácie Hlavného námestia v meste. Začať by sa mala rekonštrukciou budovy autobusovej zastávky. Ak bude mať stavebné konanie bezproblémový priebeh, práce sa môžu začať v letných mesiacoch, informoval primátor Šiah Pál Zachar.

Za posledných 30 rokov vzniklo niekoľko návrhov na revitalizáciu Hlavného námestia. Každý je v niečom iný, všetky boli schválené Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, ani jeden z týchto plánov sa nezrealizoval, skonštatoval Zachar.

Samospráva preto zmenila stratégiu a rozdelila revitalizáciu celého námestia na menšie etapy. Začala s najvážnejším problémom, ktorým je havarijný stav budovy autobusovej zastávky. Tá sa skladá z dvoch častí. Pôvodná časť pochádza z 30. a 40. rokov 20. storočia, sekundárna nadstavba a prístavba zo 60. rokov 20. storočia.

Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Nitre samospráva odstráni sekundárnu nadstavbu a prístavbu, ktorá je v havarijnom stave, a pôvodnej budove tak vráti jej pôvodnú podobu. Na mieste odstránenej časti vznikne podobná zeleň ako pred neďalekou drogériou, priblížil zámer mesta primátor.
