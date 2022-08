Mesto Šaľa chce rozvíjať cyklodopravu, zvažuje aj zdieľané kolobežky

Šaľa 15. augusta (TASR) - Šalianska radnica pracuje na projekte rozvoja vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry. V rámci nej majú v meste vzniknúť cyklistické chodníky, ktoré prepoja predstaničný priestor s centrom mesta i s tromi školskými zariadeniami.



Magistrát plánuje financovať výstavbu cyklistických trás z plánu obnovy. "To by znamenalo stopercentné financovanie, ktoré nevyžaduje ani päťpercentný vklad mesta," uviedla Erika Kollerová z mestského úradu. Ako doplnila, nadstavbou cyklistickej infraštruktúry majú byť zdieľané kolobežky, ktoré v Šali zatiaľ chýbajú.



Vedenie mesta má podľa Kollerovej už čoskoro absolvovať rokovania s dodávateľmi tejto služby. "Negatívne skúsenosti s touto dopravou už v iných mestách prekonali. Verím, že z toho poučenia vieme nájsť taký model, aby to prinášalo občanom to, čo to prinášať má. Myslím si, že v našom okresnom je najvyšší čas, aby sme zdieľané kolobežky zaviedli," skonštatoval primátor Jozef Belický.