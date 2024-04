Mesto Šaľa finišuje s prácami na revitalizácii lesoparku

Šaľa 17. apríla (TASR) - Šalianska radnica postupne finalizuje práce na revitalizácii mestského lesoparku. Práce sú súčasťou väčšieho projektu s názvom Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien, na ktorý mesto získalo grant z nórskych fondov v hodnote 858.000 eur.



Ako informoval mestský úrad, v súčasnosti sú už vysadené kvetinové a trvalkové záhony, inštalované sú aj tieniace prvky, pod ktorými budú osadené lavičky. "V ich tesnej blízkosti sme vysadili rýchlorastúce popínavé rastliny, ktoré sa takisto časom stanú prirodzeným tieniacim prvkom. Mobiliár doplníme aj o nové odpadkové nádoby," uviedla radnica.



V mestskom lesoparku už funguje aj nové verejné osvetlenie. Hotové je aj suché jazierko s dreveným mostíkom. "Aktuálne daždivé počasie ho hneď aj odskúšalo. Voda je do jazierka zvedená zo strechy blízkeho objektu so zelenou strechou, v ktorom sa budú deti učiť o našej prírode. Momentálne sú už osadené aj fit a herné prvky. Sme radi, že onedlho si bude môcť verejnosť náš prímestský park naplno užívať. A to aj s dostupnými sociálnymi zariadeniami a pitnou vodou," doplnil mestský úrad.