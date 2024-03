Mesto Šaľa plánuje zjednosmerniť niektoré komunikácie

Šaľa 11. marca (TASR) - Mesto Šaľa pripravuje zmenu organizácie dopravy na viacerých uliciach. Ako informovala radnica, pôjde o zjednosmernenie premávky.



Dôvodom na zmeny má byť podľa mestského úradu prehustená doprava v ranných špičkách, predovšetkým pred školami. "Takým pilotným projektom bude zmena organizácie dopravy pri Základnej škole J. C. Hronského. Dôjde tu k zjednosmerneniu ulice Krátka. Bude tu úsek s vytvorením parkovacích miest po pravej strane, kde budú rodičia vykladať svoje deti, so státím obmedzeným na 15 minút," vysvetlil referent dopravy na mestskom úrade Miroslav Políček.



Ako doplnil, predpokladaný termín realizácie je apríl, prípadne máj. "Od tohto kroku očakávame hlavne to, že tu nebude dochádzať k zápcham a rodičia nebudú prejazd ulicou blokovať autami. V budúcnosti sa možno na jednosmerné zmenia aj ďalšie ulice. Jednou z nich bude aj časť Ulice M. R. Štefánika," dodal Políček.