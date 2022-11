Mesto Šaľa počas troch týždňov odchytilo desiatky holubov

Šaľa 7. novembra (TASR) - Do živolovných pascí sa v Šali v priebehu troch týždňov podarilo odchytiť takmer 150 holubov. Ako informovala radnica, najviac ich v pasciach skončilo na Kukučínovej ulici a na budove Poplar.



Podľa Eriky Kollerovej z mestského úradu spôsobovali holuby problémy vo viacerých častiach Šale. "Predseda občianskeho združenia Divé krídla Daniel Haraba odhaduje, že ich je v meste približne 1500," uviedla.



Radnica sa rozhodla odchytávať premnožené holuby do živolovných pascí. Tie sa umiestňujú na strechy budov aj s návnadou. "Dvierka vpustia vtáka dnu, von už nie. Klietky sa pravidelne kontrolujú, do jednej sa zmestí približne 70 holubov. Tie sa neskôr odvezú do 100 až 150 kilometrov vzdialenej lokality," vysvetlila Kollerová.