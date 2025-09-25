< sekcia Regióny
Mesto Šaľa pre odliv obyvateľov prichádza o peniaze od štátu
Autor TASR
Šaľa 25. septembra (TASR) - Mesto Šaľa v poslednom období dopláca na odliv obyvateľov. Podľa mestského úradu sa za posledných 25 rokov ich počet znížil o takmer 5000. Aktuálne žije v Šali vyše 20.100 obyvateľov a podľa štatistických údajov z posledných rokov prichádza mesto približne o 155 obyvateľov ročne.
Podľa oddelenia ekonomiky a podnikania na mestskom úrade má pokles obyvateľov negatívny dosah aj na mestské príjmy, pretože financie z podielových daní sa odvíjajú aj od počtu obyvateľov samosprávy. „Odliv obyvateľov Šale pri súčasnom prepočte financií z podielových daní štátu znamená pokles príjmov mesta o takmer 1.400.000 eur ročne,“ uviedla radnica.
Zabrániť ďalšiemu poklesu financií sa podľa nej dá len vtedy, ak počet obyvateľov nebude ďalej klesať. „Úlohou mesta by v nasledujúcom období malo byť prilákať nových obyvateľov na trvalý pobyt s benefitmi, ktoré by im bývanie v meste prinieslo,“ skonštatoval mestský úrad.
Ten upozornil aj na masívne využívanie mestských služieb obyvateľmi, ktorí majú trvalý pobyt v okolitých obciach, čo ešte viac zaťažuje rozpočet Šale. „Aj napriek zníženiu príjmov zo štátneho rozpočtu mesto poskytuje minimálne tie isté služby ako pri pôvodnom vyššom počte obyvateľstva v minulosti,“ doplnila radnica.
