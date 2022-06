Mesto Šaľa prečistí artézsku studňu na Hornej ulici

Šaľa 15. júna (TASR) - Artézska studňa na Hornej ulici v Šali prejde v týchto dňoch revitalizáciou. Studňa má už dlhší čas zníženú výdatnosť, špeciálna údržba má problém vyriešiť.



Mesto v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ZVS) už pred niekoľkými mesiacmi skúmali príčinu zníženej výdatnosti. Artézsku studňu odborníci skúmali aj kamerou, ktorú spustili do jej vnútra. "Na základe zistení vodári sľúbili riešenie špeciálnym prečistením potrubia," uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.



Ako pripomenula, práce na záchrane artézskej studne na Hornej ulici sa začali v stredu. "Prosíme obyvateľov o zhovievavosť, pretože môžu byť sprevádzané zvýšeným hlukom. Trvať by mali dva dni. Veríme, že sa podarí prinavrátiť život vzácnemu zdroju vody," dodala Kollerová.