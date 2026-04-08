< sekcia Regióny
Mesto Šaľa sa opäť vrátilo k odchytu holubov do živolovných pascí
Autor TASR
Šaľa 8. apríla (TASR) - Mesto Šaľa opäť pristúpilo k odchytu holubov prostredníctvom živolovných pascí. Rozhodlo sa tak na základe podnetov od obyvateľov, ktorým premnožené holuby znepríjemňujú život, znečisťujú balkóny aj verejné priestory. Rozhodnutie mesta ovplyvnili aj pozitívne skúsenosti z rokov 2022 a 2023, keď sa podarilo v meste odchytiť okolo 550 jedincov, informovala radnica.
Odchyt prebieha v spolupráci s občianskym združením (OZ) Divé krídla. Pasce sú umiestnené na vyšších budovách, napríklad na Kráľovskej a Kukučínovej ulici, kde sa osvedčili už aj v minulosti. Po desiatich dňoch od ich inštalácie sa v nich nachádzalo viac ako 60 jedincov. Klietky sú monitorované aj cez fotopasce.
Teritórium holubov je zhruba do desať kilometrov. Po premiestnení sa nedokážu vrátiť. „Odvážame ich približne 150 kilometrov ďaleko a vypúšťame ich v lesoch, kde sa stávajú prirodzenou potravou dravých vtákov,“ skonštatoval Daniel Haraba z OZ Divé krídla.
Samospráva upozorňuje, že regulácia holubov streľbou nie je dovolená. Niektoré mestá využívajú aj iné riešenia, napríklad sokoly adaptované na mestské prostredie. Tento proces je však podstatne náročnejší a finančne nákladnejší.
